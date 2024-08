Starmer utelukker nytt britisk EU-medlemskap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På et besøk i Berlin onsdag sa Starmer at han vil nullstille Storbritannias forhold til EU.

– Det betyr ikke reversering av brexit eller å tre inn i det indre markedet eller tollunionen på nytt. Men det betyr et tettere forhold på en rekke fronter, sa Starmer på en felles pressekonferanse med Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Jeg er glad for at Keir Starmer har kunngjort at han vil gi Storbritannias forhold til EU en ny start. Vi vil ta imot denne utstrakte hånden, sa Scholz.

Starmer og Scholz har som mål å skrive under på en ny avtale innen nyttår og som omfatter bilateralt militært samarbeid, samt økt samarbeid innen områder som handel og energi.

Før onsdagens møte med Scholz sa Starmer at han vil reparere den tidligere konservative regjeringens ødelagte forhold til EU og at Labour-regjeringen vil styrke samarbeidet med europeiske allierte. En del av hensikten er å styrke Storbritannias økonomiske vekst.

På pressekonferansen onsdag utelukket samtidig Starmer muligheten for å innføre et program for å la unge europeere arbeide visumfritt i Storbritannia og unge briter i EU.

