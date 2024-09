Senatoren sa «nei, nei, nei» til Trump. Nå feller han dom over Harris

Republikaneren Romney, som var partiets presidentkandidat og tapte for Barack Obama i 2012, fulgte debatten mellom Trump og Harris tett tirsdag kveld amerikansk tid.

– Kamala Harris snakket tydelig og bra for seg. Jeg syns hun argumenterte godt underveis, sier Romney, ifølge medier som The Hill og New York Post.

Utah-senator Romney har ikke formelt støttet Harris’ kandidatur, men sa tidligere i år «nei, nei, nei» på om han kom til å stemme på partifellen Donald Trump i 2024-valget i USA.

Romney er kjent som Trump-kritisk, spesielt etter stormingen av Kongressen i 2021. Forholdet er gjensidig kjølig mellom de to.

– Klassisk Donald Trump

Senatoren sier mange velgere har hatt et behov for å vite mer om hva visepresident Harris står for politisk, men at de nå fikk nyttige svar i debatten.

– Mange visste ikke så mye om Harris fra før, men her mener jeg de fikk se at hun er en intelligent, kompetent person som har klare standpunkter i ulike saker, sier Romney.

Det var knyttet stor spenning til den TV-sendte debatten mellom presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris natt til onsdag norsk tid. Ifølge ekspertisen kom Harris best ut. (MARIO TAMA/AFP)

Eksperter på både Demokratisk og Republikansk side har pekt på at Harris presterte best i debatten. Romney sier ikke selv noe om hvem som vant debatten. Han oppsummerer Trumps innsats slik:

– Dette var klassisk Trump. Han la fram budskapet sitt slik han ønsket.

Årsaken bak Romneys Trump-nei

I vår, da president Joe Biden fortsatt var Demokratenes kandidat, pekte Romney på to faktorer som årsak til at han ikke vil stemme på Donald Trump.

– Én handler om utenrikspolitikken, der jeg ikke er på linje med Trump. En annen handler om noe utenfor politikken – nemlig kandidatens karakter. Trumps karakter har mangler som vil ha enorm betydning for Amerikas karakter. For meg er dét det viktigste å ta hensyn til, sa senatoren.

Fakta om Mitt Romney

Mitt Romney er en amerikansk forretningsmann og politiker for Det republikanske partiet. Han er innvalgt til Senatet fra Utah for perioden 2019–2025.

Romney var republikanernes presidentkandidat ved valget i 2012, der han tapte mot Barack Obama. Fra 2003 til 2007 var Romney guvernør i Massachusetts. Han er sønn av tidligere guvernør i Michigan, George Romney.

Romney kunngjorde i høst at han ikke stiller til gjenvalg i Senatet for neste periode.

I et intervju med den amerikanske avisen Washington Post i september, rettet Romney kritikk både mot Donald Trump og president Joe Biden. Han sa blant annet at de fleste republikanere er tiltrukket av et «populistisk, demagogisk budskap».

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Mitt Romney. (J. Scott Applewhite/AP)

