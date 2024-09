Russisk hauk tar til orde for begrenset bruk av atomvåpen

Sergej Karaganov leder den russiske tankesmia SVOP, har vært rådgiver for Boris Jeltsin og Vladimir Putin og regnes for å stå utenriksminister Sergej Lavrov nær.

Han er kjent for å være en såkalt hauk når det kommer til sikkerhetspolitikk.

I et intervju med avisa Kommersant tar Karaganov til orde for «et begrenset atomangrep» mot et Nato-land, og hevder at dette ikke nødvendigvis vil utløse full atomkrig mellom Russland og Vesten.

Et slikt begrenset atomangrep vil vise at USA bløffer når de hevder at landets allierte er beskyttet under den amerikanske atomparaplyen, sier Karaganov i intervjuet.

Hovedformålet med Russlands atomvåpendoktrine må være å overbevise alle nåværende og framtidige fiender om at landet ikke vil nøle med å bruke atomvåpen, sier han.

Rett til å svare

Karaganov tok også til orde for bruk av atomvåpen da ukrainske styrker i begynnelsen av august rykket inn i den russiske Kursk-regionen.

– Det er på tide å kunngjøre at vi har rett til å svare med atomvåpen på ethvert massivt angrep mot vårt territorium. Det gjelder også dersom vårt territorium blir okkupert, sa han.

Vestlige sikkerhetseksperter følger nøye med på hva Karaganov sier og mener at det gir en god indikasjon på hvilke tanker den russiske ledelsen har rundt utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og atompolitikk.

Karaganov snakker ikke på vegne av Kreml, men det antas at russiske ledere lytter nøye til det han har å si.

Atomvåpendoktrine

Russland kunngjorde nylig at landets atomvåpendoktrine ville bli revidert, noe Karaganov har tatt til orde for i over et år.

Dagens doktrine slår fast at Russland er villige til å bruke atomvåpen dersom andre land angriper med atomvåpen, eller dersom et konvensjonelt angrep utgjør en eksistensiell trussel mot den russiske stat.

Denne doktrinen er ikke avskrekkende nok, mener Karaganov, fordi den nærmest utelukker bruk av atomvåpen.

Armageddon

– Påstanden om at begrenset bruk av atomvåpen nødvendigvis vil føre til armageddon, holder ikke vann, sier han i intervjuet med Kommersant.

– Jeg ber ikke om at vi legger ut på en farlig vei, jeg tar til orde for å redde verden og Russland. Enten vinner vi denne krigen, eller så går vi i oppløsning, sier han med henvisning til Russlands krigføring i Ukraina.

– Vesten kan kjempe til evig tid, de tjener på denne krigen. Jeg ber overhodet ikke om atomkrig, jeg ser helst at det aldri går så langt, men dette må stanse før vi blir tvunget til å ta et forferdelig valg, sier han.

