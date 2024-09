Medier: Ukraina vil få bruke langtrekkende raketter mot mål i Russland

Ukraina har lenge bedt om å få bruke langtrekkende vestlige våpen mot mål i Russland, men har hittil fått nei.

De siste ukene har det pågått diskusjoner mellom USA, Storbritannia og Ukraina om nye retningslinjer for bruk av våpensystemer ukrainerne har fått fra Vesten, opplyser regjeringskilder til Politico.

Ifølge The Guardian har den britiske regjeringen alt fattet en beslutning om å la Ukraina bruke langtrekkende Storm Shadow-raketter mot mål inne i Russland. Disse rakettene har en rekkevidde på opptil 550 kilometer.

Jobber innstendig

Onsdag besøkte USAs utenriksminister Antony Blinken og hans britiske kollega David Lammy Kyiv.

– Vi jobber innstendig for å fortsette å sikre at Ukraina har det som skal til for å kunne forsvare seg effektivt, sa Blinken under besøket. Han gikk ikke ytterligere i detalj.

Vestlige land nektet tidlig i krigen Ukraina å benytte våpen de hadde fått fra dem, til angrep mot mål inne i Russland. Dette forbudet er siden gradvis lempet på.

Ukraina får nå bruke vestlige våpen mot mål i Russland for å forsvare seg mot russiske angrep, noe som blant annet skjer fra Kharkiv-regionen.

Biden og Starmer møtes

USA anklaget tidligere i måneden Iran for å forsyne Russland med kortrekkende raketter til bruk i krigen, noe Blinken omtalte som «en dramatisk opptrapping». Iran nekter for at det er tilfelle.

Ukraina ber om å få angripe mål i Russland med ATACMS-raketter de har fått fra USA, noe amerikanerne hittil har sagt nei til.

Slike raketter har en rekkevidde på opptil 300 kilometer og er tidligere benyttet mot den russisk-annekterte Krim-halvøya.

President Joe Biden får fredag besøk av britenes statsminister Keir Starmer i Det hvite hus, og Ukraina håper at det da vil komme en kunngjøring som gir dem friere tøyler.

Advarer

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har imidlertid advart mot å tro at en slik åpning for bruk av vestlige våpen mot mål langt inne i Russland, vil bli noe vendepunkt i krigen.

Det ikke finnes noe spesifikt våpen som vil snu krigslykken for ukrainerne, sa Austin i forrige uke.

Russlands president Vladimir Putin har også advart og gjort det klart at Russland vil svare dersom Vesten lemper på restriksjonene de har gitt Ukraina.

– Russland kommer til å svare på passende vis, sier Putins talsmann Vladimir Peskov.