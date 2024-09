Trump i retten – kjemper for å få avvist overgrepsdom

En lavere rettsinstans har tidligere konkludert med at Trump er erstatningsansvarlig for et seksuelt overgrep mot Carroll i 1996 og senere ærekrenkelser.

De to satt snaut fem meter fra hverandre i den føderale ankedomstolen fredag, men Trump ofret henne ikke et blikk eller noen annen anerkjennelse da han gikk forbi henne på vei inn og ut.

Enkelte ganger i løpet av rettsmøtet ristet Trump på hodet, blant annet da Carroll sa han forgrep seg seksuelt på henne.

– Dette er et klart eksempel på påstander uten troverdighet som støttes opp av svært betent og uakseptabelt bevismateriale, sa Trumps advokat D. John Sauer.

Carrolls advokat, Roberta Kaplan, sa på sin side at bevismaterialet var godt, og at den nesten to uker lange rettssaken dokumenterte godt at Trump forgrep seg på skribenten i et prøverom i en luksusforretning i 1996.

– Hun gikk til sak på grunn av overgrepet i 1996 og fordi han kom med ærekrenkelser da han i 2022 hevdet at hun var gal og hadde diktet opp det hele, sa Kaplan.

Verken Trump eller Carroll kom med noen uttalelse da de forlot retten.

