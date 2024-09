Syke mennesker «tvinges» i arbeid, mener svensk LO

– Mennesker som burde fått sykepenger, har blitt arbeidsløse eller tvunget til å jobbe, fastslår Louise Olsson, nestleder i svensk LO.

– Det er uverdig for en velferdsstat å tvinge syke mennesker ut i arbeid, sier hun til FriFagbevegelse.

Den siste tida har medier og politikere her til lands snakket mye om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i Sverige.

Samtidig er arbeidsløsheten i Sverige over dobbelt så høy som i Norge.

I Sverige er over 8 prosent arbeidsløse. I Norge er arbeidsløsheten 4 prosent, altså halvparten.

Arbeidsløsheten i Sverige over dobbelt så høy som i Norge. (Sissel M. Rasmussen)

En mulig forklaring på dette kan være at langtidssykmeldte i Sverige i større grad mister retten til sykepenger tidligere, noe som kan føre til at de ender opp som arbeidsledige.

Sykefravær og arbeidsløshet i Norge og Sverige

Sykefraværet i Sverige er på rundt 2,7 prosent (tall for første kvartal i 2024).

I Norge er sykefraværet rundt 5,1 prosent (tall for første kvartal i 2024).

Sykefraværet i de to landene er utregnet av Frischsenteret, basert på statistikk fra arbeidskraftundersøkelsene til de to landenes statistiske sentralbyråer.

Arbeidsløsheten i Sverige er på 8,3 prosent (sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen for juli 2024).

I Norge var arbeidsløsheten på 4 prosent (sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen for juli 2024).

Kilder: Svensk SCB, SSB og Dagens Næringsliv

Flere nektes sykepenger

I 2008 strammet den borgerlige regjeringa i Sverige inn reglene for sykepenger.

Louise Olsson, nestleder i svensk LO, beskriver det som «steinharde krav».

– Det er uverdig for en velferdsstat å tvinge syke mennesker ut i arbeid, sier Louise Olsson, nestleder i svensk LO. (LO i Sverige)

Regelendringene har ført til at flere mennesker får avslag på søknad om sykepenger. Det fastslår den statlige myndigheten Inspeksjonen for velferdsytelser i en 2023-rapport.

– Ikke nok

Da sosialdemokratene fikk regjeringsmakt igjen, lettet de «lite grann» på reglene, forteller den svenske LO-nestlederen.

Disse reformene gjorde det litt bedre for folk. Men det var absolutt ikke nok, mener Louise Olsson.

Hun viser til at «sossarna i 2021 og 2022 innførte flere unntak som har gjort at flere syke har fått beholde sykepengene sine utover seks måneder.

Olsson mener unntakene har gjort sykelønnsordningen litt bedre for arbeidsfolk. Samtidig presiserer hun:

– Problemet med at syke mennesker «tvinges» i arbeid har fortsatt etter dette. Men i noe mindre grad enn tidligere.

Innfører strengere regler igjen?

Nå tyder mye på at den borgerlige regjeringa i Sverige vil ha de strengere reglene tilbake igjen.

En utredning bestilt av regjeringa anbefaler nemlig det.

– Vi i LO er veldig bekymret og kritiske til det, sier Louise Olsson til FriFagbevegelse.

«Jakten på de sykemeldte» er i gang igjen, skrev avisa Arbetet i en kommentar.

Hvis regjeringa følger anbefalingen, blir hovedregelen at folk mister sykelønna etter seks måneder.

Skal bli lettere å gi avslag

For eksempel vil utvalget fjerne et krav om at veilederne i den svenske varianten av Nav – Försäkringskassan – må foreslå konkrete jobber de mener den sykmeldte kan ta, i stedet for å få sykepenger i tida hen trenger til å bli frisk nok til å gå tilbake til arbeidsplassen.

Hovedgrunnen er at det gjør det vanskeligere for Försäkringskassan å avslå søknader om forlengede sykepenger, kommenterte den regjeringsutnevnte utvalgslederen da han leverte sine anbefalinger i våres.

Blir dette kravet fjernet, vil altså flere få stoppet sykepengene.

