Dom i hysjpengesak mot Trump utsatt til etter valget

I mai ble Trump funnet skyldig i regnskapsjuks for å dekke over utbetaling av 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels før valget i 2016. Pengene ble betalt ut for at hun skulle holde tett om et påstått «seksuelt møte» med Trump et tiår tidligere.

Trump benekter at det har vært noe slikt møte og har varslet at han vil anke dommen når den foreligger.

I utgangspunktet skulle dommen kommet 18. september, snaut to måneder før presidentvalget, men Trump ba om en utsettelse. Advokatene hans sa i forrige måned at de trengte mer tid til å utforme en anke over skyldspørsmålet i lys av en høyesterettskjennelse om at presidenter ikke kan straffeforfølges for offisielle handlinger.

Påtalemyndigheten har på sin side påpekt at saken gjelder Trumps handlinger som privatperson, ikke offisielle handlinger, og at det dermed ikke er noen grunn til å forkaste avgjørelsen om skyld. Aktoratet tok ikke stilling til ønsket om utsettelse.

Trump ble valgt til president i 2016, men tapte i valget mot Joe Biden fire år senere. I år er han igjen Republikanernes presidentkandidat. Visepresident Kamala Harris er Demokratenes kandidat.

