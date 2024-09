Hunter Biden på plass i skatterettssak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da han ble tiltalt i desember, var det første gang et barn av en sittende president ble tiltalt i en straffesak.

Før torsdagens rettsmøte i Los Angeles er Joe Bidens sønn dømt for et ulovlig våpenkjøp, mens han brukte narkotika. Den saken, som gikk i delstaten Delaware, kan bidra til strengere straff dersom han også blir dømt i den føderale skattesaken.

Påtalemyndigheten mener Biden unnlot å betale 1,4 millioner dollar i skatt, samtidig som han brukte store summer på «narkotika, eskorte og kjærester, luksushoteller og leieboliger, dyre biler, klær og andre personlige eiendeler», ifølge tiltaledokumentene.

Rettssaken kan bringe fram opplysninger om Bidens jobb for et ukrainsk gasselskap og andre forretninger han drev mens faren var visepresident. Ifølge tiltalen har Biden junior tjent gode penger som styremedlem i det ukrainske Burisma-konsernet og et kinesisk pengefond.

