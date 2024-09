AfD-topper krever regjeringsmakt i Thüringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er klare til å ta regjeringsansvar, sa AfDs delstatsleder Björn Höcke.

Han la til at som største parti skal de ifølge tradisjonen få første mulighet til å danne regjering. Imidlertid har andre partier uttalt at de ikke ønsker å samarbeide med AfD, som regnes som høyreekstremt av tysk etterretning.

– Vi har en klar ledelse på over ti prosentpoeng i Thüringen, så vi har et klart mandat til å regjere. Det er for øvrig demokrati, sier partiets nasjonale nestleder Tino Chrupalla.

Nestlederen sier man ikke kan holde AfD utenfor om man vil drive troverdig politikk.

Samtidig sier kristendemokratenes (CDU) leder i delstaten, Mario Voigt, at partiet har mandat til å danne regjering. Han understreker at han utelukker AfD, samtidig som han er villig til å samarbeide med det nye ytre venstre-partiet BSW.

Selv om partiet i likhet med AfD har profilert seg på motstand mot innvandring og tysk støtte til Ukraina, går BSW-leder Sahra Wagenknecht ut mot AfD og særlig Höcke.

– Höcke representerer et etnonasjonalistisk verdenssyn som er milevis unna oss, sier hun.

