Poliovaksineringen er i gang i Gaza

Helsemyndighetene på Gazastripen har startet vaksineringen sammen med FN og andre organisasjoner lørdag, opplyser Moussa Abed i helsedepartementet til nyhetsbyrået.

Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde på forhånd sagt at vaksinekampanjen skulle starte søndag. Målet er å få vaksinert 640.000 barn under ti år.

Men kampanjen fikk en symbolsk tyvstart lørdag da vaksineteam ved Nasser-sykehuset i Khan Younis satte de første vaksinene på frammøtte barn, før vaksinekampanjen for alvor starter søndag, ifølge Reuters.

Tidligere i uken gikk Israel med på såkalte humanitære pauser i tre områder på Gazastripen for å vaksinere barn mot polio. Det er snakk om totalt tre dager med 8–9 timers pause i kamphandlingene per dag.

Gazas visehelseminister Yousef Abu Al-Reesh sier til Reuters at helseteam skal forsøke å rekke over så mange områder som mulig i løpet av den knappe tiden de har til rådighet. Men han understreker at kun en omfattende våpenhvile kan garantere at tilstrekkelig mange barn blir vaksinert.

– Dersom verdenssamfunnet virkelig vil at denne kampanjen skal lykkes, må en våpenhvile komme på plass, sa han til journalister ved Nasser-sykehuset i Khan Younis.

FN leverte forrige helg 1,2 millioner doser med poliovaksine til Gaza, der det for første gang på 25 år nylig ble påvist poliosmitte hos en baby.

Les også: Gaza har vært poliofritt i 25 år – nå er det påvist smittetilfelle

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)