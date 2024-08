Gaza har vært poliofritt i 25 år – nå er det påvist smittetilfelle

Det er en ti måneder gammel baby i byen Deir al-Balah som har blitt smittet av polio, opplyser departementet fredag kveld. Babyen er ikke vaksinert.

FN sier det trengs en våpenhvile i Gaza for å vaksinere hundretusener av barn mot polio, som i sommer ble oppdaget i avløpsvannet i det palestinske territoriet.

Barn under fem år er mest sårbare for virussykdommen, som kan skade nervesystemet og føre til lammelser. Barn under to år er særlig utsatt fordi vanlige vaksinasjonsprogrammer er blitt forstyrret som følge av krigen, som har pågått i over ti måneder.

Det var inntil nå ikke funnet kliniske tilfeller av polio på Gazastripen, men høye konsentrasjoner av viruset er funnet i kloakken i det palestinske området. Israel begynt tidligere i sommer å vaksinere soldatene sine i Gaza mot polio.

Massiv innsats

– La meg være tydelig: Den ultimate vaksinen mot polio er fred og en umiddelbar humanitær våpenhvile, sier FNs generalsekretær António Guterres til pressen i New York fredag.

– Men uansett er det nødvendig med en polio-pause. Det er umulig å gjennomføre en vaksinasjonskampanje mot polio når krigen raser overalt, tilføyer Guterres.

FNs barnefond Unicef og Verdens helseorganisasjon WHO sier de har detaljerte planer for hvordan de skal få vaksinert 640.000 barn over hele Gazastripen nå i august.

– Å forhindre og stanse spredningen av polio vil kreve en massiv, koordinert og hurtig innsats. Jeg trygler alle parter om å gi konkrete forsikringer med én gang som garanterer humanitære pauser for denne kampanjen, sier Guterres.

Hamas-støtte

Den palestinske gruppen Hamas støtter FNs anmodning, sa et medlem av gruppens politiske fløy, Izzat al-Rishq, i en uttalelse fredag.

På verdensbasis er antall tilfeller av poliomyelitt redusert med 99 prosent siden 1988, takket være massevaksinasjonskampanjer. Det jobbes fortsatt for å utrydde sykdommen helt.

FN ber om to våpenhviler på Gazastripen, hver på sju dager, slik at barna kan vaksineres mot polio.

I slutten av august har FN ambisjoner om å gi alle barn under ti år på Gazastripen den nye orale poliovaksinen nOPV2, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag.

1,6 millioner doser

Deretter trengs det enda en sju dager lang våpenhvile for å gjennomføre en ny vaksineringsrunde.

– Disse kamppausene vil sørge for at barn og familier kan nå fram til helseklinikker på trygt vis, og de gjør at samfunnet kan sende ut arbeidere til de barna som ikke kan ta seg til helseklinikker for å bli vaksinert, sier WHO i en uttalelse.

Planen er at over 1,6 millioner doser av vaksinen skal bringes inn til Gaza via Ben Gurion-flyplassen i Israel innen slutten av august.

I slutten av juli erklærte helsedepartementet i Gaza en polioepidemi og fastslo at det var en konsekvens av Israels krigføring.

Samtidig med at FN ber om våpenhviler spesielt for å gjennomføre vaksinering, har det vært forhandlinger i regi av meklere fra USA, Egypt og Qatar om en våpenhvile og en fangeutveksling. Disse samtalene ble avsluttet fredag uten noen avtale, men ifølge USA er de nærmere enn noen gang. Forhandlingene skal etter planen gjenopptas i neste uke.

