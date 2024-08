Oasis-billetter lagt ut på videresalg for titusenvis av kroner

Et begrenset antall fikk kjøpe billetter på fredagens forhåndssalg, før salget åpner for alle andre lørdag morgen.

BBC skriver at noen billetter fredag kveld lå ute til videresalg for mer enn 6000 pund, godt over 80.000 kroner, som er mer enn 40 ganger prisen på en vanlig ståplassbillett.

– Vi har oppdaget at folk har prøvd å selge billetter på sekundærmarkedet siden forhåndssalget startet. Vær så snill å få med dere at billetter kun kan bli videresolgt, til kjøpspris, via Ticketmaster og Twickets, skriver Oasis på sin X-konto. Videre skriver bandet at billetter kjøpt på annet vis, blir avvist.

Ifølge BBC ventes rundt 1,4 millioner billetter å bli tilgjengelige til de 17 konsertene i Storbritannia og Irland i juli og august neste år. Siden comeback-kunngjøringen har interessen for bandet skutt i været, og tre av platene deres føk inn på topp fem-lista for album.

Bandet med brødrene Liam og Noel Gallagher i spissen ble etablert i 1991. De to har hatt et svært turbulent forhold opp gjennom årene, og i 2009 ble det slutt etter en krangel backstage på en festival i Paris.

