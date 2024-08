Blir vertskap for neste års Eurovision-konkurranse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at Sveits’ kringkastingsorganisasjon SRG har stemt over om konkurransen skal legges til Basel og Genève. De to byene var kandidater til å arrangere neste års Eurovision.

Tradisjonen tro er det Sveits som skal være vertskap for sangkonkurransen i 2025 ettersom deres deltaker Nemo vant finalen i Malmö i år med sangen «The Code».

Det var Sveits tredje seier i sangkonkurransens nesten 70 år lange historie. Den sveitsiske sangeren Lys Assia vant den aller første Eurovision Song Contest i Lugano ved Luganosjøen i 1956.

Nemos overveldende seier har bidratt til debatt om hvorvidt et tredje kjønn skal kunne bli registrert i Sveits.

Basel grenser direkte til Frankrike og Tyskland. Ifølge DPA skal konkurransen avvikles i St. Jakobshalle.

Det ukelange arrangementet, med to semifinaler og en hovedfinale, arrangeres denne gangen av den sveitsiske kringkastingsorganisasjonen.

