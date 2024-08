Eks-politiker dømt til livstid for journalistdrap i Las Vegas

47 år gamle Robert Telles, som representerte Demokratene i Clark County der Las Vegas ligger, mottok onsdag hoderystende kjennelsen som kan resultere i opptil 50 års fengsel.

Noen timer senere kom straffutmålingen. Da ble det klart at Telles får livstid i fengsel, med mulighet til å søke om prøvetid etter 20 år. Telles' advokat har varslet at dommen vil ankes.

Robert Telles under rettssaken. (K.M. Cannon/AP)

Juryen fant Telles skyldig i å ha drept gravejournalisten Jeff German i avisa Las Vegas Review-Journal. Han ble funnet knivdrept nær hjemmet sitt i september 2022.

Telles nektet under rettssaken for å ha drept journalisten og hevdet å være utsatt for et komplott satt i scene av motstandere.

Aktor fastholdt at bevisene mot ham var solide og viste blant annet til at Germans DNA ble funnet under fingerneglene til Telles.

Motivet for drapet skal ha vært kritiske artikler German skrev om politikeren, noe som skal ha kostet Telles gjenvalg noen måneder før drapet.

En av artiklene omtalte et forhold Telles hadde til en ansatt i Clark County. Kort tid før drapet skal politikeren ha fått kjennskap til at det ville komme en ny artikkel signert German om dette forholdet i Las Vegas Review-Journal.

