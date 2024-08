Zelenskyj: – Kursk er en del av vår fredsplan

På en pressekonferanse tirsdag sa Zelenskyj at krigen i siste instans kommer til å ende ved forhandlingsbordet, og at Ukraina derfor trenger en sterk forhandlingsposisjon.

Målet med Kursk-invasjonen er å tvinge Russland til å avslutte krigen, fastslo han.

Her sa han også at Ukraina for første gang har testet en egenprodusert ballistisk rakett, og at testen var vellykket.

Ukraina har kapasitet til å produsere 1,5 millioner til 2 millioner droner i år, ifølge Zelenskyj, som samtidig måtte konstatere at Ukraina foreløpig mangler finansiering til å gjennomføre planen.

– Har tatt nesten 1300 kvadratkilometer

For tre uker siden krysset ukrainske soldater den russiske grensen og gikk inn i Kursk-regionen. Tirsdag hevdet Ukraina å ha tatt kontroll over et nesten 1300 kvadratkilometer stort område. Ifølge Ukraina ligger det 100 bosetninger i det okkuperte området.

Presidenten forklarte at han med invasjonen i Kursk også ønsker å vise det russiske folket at Putin bryr seg mer om å erobre en by som han aldri har hørt snakk om, enn å beskytte sitt eget territorium.

Igjen understreket han at Ukraina ikke er villig til bytte bort noen deler av landets territorium.

– Dialog med Putin på nåværende tidspunkt, ville vært meningsløst. Han vil ikke ha en diplomatisk avslutningen på krigen. Han vil «diplomatisk» at vi skal gi ham 30 prosent av vårt land, sa Zelenskyj.

I september håper han imidlertid å kunne delta på FNs hovedforsamling i New York og samtidig presentere Ukrainas flerstegsplan mot fred for USAs president Joe Biden. Den samme planen ønsker han å legge fram for de to presidentkandidatene Kamala Harris og Donald Trump.

Atominspeksjon

Russlands president Vladimir Putin har beskyldt Ukraina for å ha forsøkt å angripe et atomkraftverk i Kursk, noe Ukraina avviser på det sterkeste.

Tirsdag var sjefen for Det internasjonale energibyrået (IAEA), Rafael Grossi, på besøk for å inspisere kraftverket. Her sa han at situasjonen er alvorlig, og at det er fare for en kjernefysisk episode.

– Atomkraftverket er sårbart, understreket han, ettersom anlegget mangler et beskyttelsesbygg rundt seg.

Men han mener det er en overdrivelse å sammenligne situasjonen i Kursk med Tsjernobyl.

Nesten 600 fanger

Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj hevdet tirsdag at 594 russiske soldater er tatt som krigsfanger i Kursk. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Tirsdag ettermiddag kom det ubekreftede meldinger om at ukrainske soldater forsøkte å krysse grensen til enda en russisk region – Belgorod.

Den russiske guvernøren i regionen har bekreftet opplysningene.

