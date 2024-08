Guterres med «globalt SOS» om stigende havnivåer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der la Guterres fram forskning som viser at havnivåene i regionen stiger langt raskere enn det globale snittet.

– Jeg er i Tonga for å komme med et globalt SOS om stigende havnivåer. En verdensomspennende katastrofe setter dette stillehavsparadiset i fare, sa Guterres.

De små øynasjonene i Stillehavet står til sammen for mindre enn 0,02 prosent av de årlige globale klimagassutslippene. Samtidig ligger de i et område som står i fare for å bli slukt av stigende hav.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har overvåket tidevannsmålere som er installert på strender i regionen siden tidlig på 1990-tallet, og i en ny rapport skriver WMO at havnivået har steget med rundt 15 centimeter i noen deler av regionen de siste 30 årene.

Til sammenligning har havnivået steget i snitt 9,4 centimeter globalt, heter det i rapporten.

– Det blir stadig mer tydelig at vi er i ferd med å gå tom for tid til å snu utviklingen, sier WMOs generalsekretær Celeste Saulo.

