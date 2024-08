Kilder: Ingen Gaza-enighet i Kairo, samtalene fortsetter

Reuters får opplyst av to egyptiske sikkerhetskilder at samtalene ble avsluttet søndag. Ifølge dem gikk verken Hamas eller Israel med på kompromissforslagene som ble lagt fram.

De handlet om en mulig våpenhvile og løslatelse av gisler.

Har forlatt Kairo

Høytstående representanter fra Israel og USA deltok, men det tyske nyhetsbyrået DPA får opplyst av kilder på flyplassen i Kairo at israelerne dro hjem søndag kveld.

Også en Hamas-delegasjon var i Kairo for en orientering, men reiste hjem søndag kveld. De deltok ikke direkte i forhandlingene.

Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani hadde reist til Kairo for å representere Qatar, og også han hadde forlatt den egyptiske hovedstaden søndag, ifølge DPA.

Amerikansk optimisme

En høytstående amerikansk tjenesteperson beskriver imidlertid samtalene som konstruktive.

Til nyhetsbyråene Reuters og AP sier hen at alle parter syntes innstilt på å komme fram til en endelig avtale som lar seg implementere.

– Prosessen vil fortsette de neste dagene i arbeidsgrupper som skal jobbe videre med de gjenværende problemene og detaljene, sier den anonyme tjenestepersonen, som legger til at disse gruppene vil forbli i Kairo.

Søndag kveld sa Biden-administrasjonens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at USA stadig jobber i Kairo for å komme fram til en våpenhvileavtale.

Videre sa Sullivan at USA er bekymret for at konflikten skal eskalere til en regional krig, og at Biden-administrasjonen er i løpende kommunikasjon med Israel om konflikten med Hizbollah.

Flere stridspunkter

Blant de sentrale stridsspørsmålene som ikke er løst i forhandlingene, er spørsmålet om israelsk tilstedeværelse på den såkalte Philadelphi-korridoren mellom Gazastripen og Egypt.

Meklerlandene USA, Egypt og Qatar har fremmet flere alternativer til utstasjonering av israelske soldater der, men ingen av disse har blitt akseptert av partene, ifølge Reuters' egyptiske kilder.

I tillegg har Israel motsatt seg løslatelsen av flere av de palestinske fangene som Hamas vil ha løslatt og krevd at de forlater Gazastripen om de blir løslatt, legger kildene til.

Den amerikanske tjenestepersonen forteller at det har vært mye kommunikasjon mellom gruppene fra Israel, USA og Egypt siden torsdag, idet de har forsøkt å komme nærmere en løsning før torsdag, da Qatar og Egypt møtte høytstående representanter fra Hamas for å gå grundig gjennom forslaget.

Hamas opplyste tidligere søndag at de ikke ville godta det de beskriver som nye krav fra Israel, og at de vil holde seg til den foreslåtte våpenhvileavtalen fra 2. juli.

Ifølge gruppa har Israel gått tilbake på en lovnad om å trekke soldatene ut av Philadelphi-korridoren.

Israel skal også blant annet ha fremmet krav om at fordrevne palestinere skal sjekkes før de får reise hjem til de tettbodde områdene nord på Gazastripen når en potensiell våpenhvile trer i kraft.

Trappes opp

Voldsspiralen mellom Israel og Hizbollah fikk en ny, dramatisk omdreining søndag. Israel gjennomførte natt til søndag omfattende «forkjøpsangrep» i Libanon og hevdet at Hizbollah var i ferd med forberede et storangrep.

De sier de satt inn rundt 100 fly og ødela «tusenvis» av utskytningssystemer for raketter sør i Libanon.

Hizbollah har på sin side sagt at bevegelsen har angrepet med over 320 raketter samt droner mot mål i Israel.

De sier at angrepene er gjengjeldelse for at deres militære leder Fuad Shukr ble drept i et israelsk angrep sør i Libanons hovedstad Beirut i slutten av juli.

