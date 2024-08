Syrisk 26-åring varetektsfengsles etter dødelig knivangrep – tysk politi mistenker IS-medlemskap

Angrepet skjedde fredag under en markering av byens 650-årsjubileum. I tillegg til de tre drepte ble åtte personer skadet, fem av dem alvorlig.

Søndag opplyser tysk politi at mannen, som er 26 år og opprinnelig fra Syria, har innrømmet å stå bak angrepet.

– Rollen til denne personen er for øyeblikket under intens etterforskning, heter det i en felles uttalelse fra politiet i Düsseldorf og den føderale påtalemyndigheten.

26-åringen ble søndag formelt varetektsfengslet. I tillegg til at han er siktet for drap og drapsforsøk kommer det fram at påtalemyndigheten har mistanke om at han er medlem av en terrorgruppe i utlandet.

Samme dag som fengslingsmøtet ble det kjent at den føderale påtalemyndigheten tok over etterforskningen fra det lokale politiet.

Ikke kjent ekstremist

Ifølge Der Spiegel kom mannen til Tyskland i 2022. Han var ikke kjent som ekstremist av sikkerhetsmyndighetene, skriver avisen.

Mannen skal ha meldt seg for en politipatrulje.

Til kringkasteren ARD sier Herbert Reul, innenriksminister i Nordrhein-Westfalen, at politiet har tatt den faktiske gjerningspersonen. Ifølge innenriksministeren har mannen tilknytning til et flyktningmottak der politiet gjennomførte en aksjon tidligere på dagen.

Politiet har også pågrepet en 15-åring som de tror kan ha kjent til planene før knivangrepet. Under aksjonen mot flyktningmottaket ble også en tredje person pågrepet. Ifølge innenriksministeren i delstaten var ingen av disse to den sannsynlige gjerningspersonen.

IS sier de sto bak

IS la lørdag ut en uttalelse der de tok på seg ansvaret for knivangrepet. Gruppen hevder i uttalelsen at det er snakk om et hevnangrep for «muslimer i Palestina og andre steder».

– Gjerningsmannen bak angrepet på en samling kristne i byen Solingen i Tyskland i går var en soldat fra IS, heter det meldingen som er lagt ut av gruppens propagandakanal Amaq.

IS har imidlertid ikke lagt ut noe materiale for å bevise påstanden.

Kalte det terror

Angrepet skjedde på Fronhof, et torg i sentrum av byen, der det var satt opp en konsertscene. Politiets innsatsleder Thorsten Fleiss opplyser at de drepte var en 56 år gammel mann, en 67 år gammel mann og en 56 år gammel kvinne.

Regjeringssjefen i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, omtalte lørdag angrepet i Solingen som en terrorhandling, ifølge Reuters.

