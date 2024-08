Strandede Starliner-astronauter reiser hjem med SpaceX-fartøy neste år

Nasa kunngjorde lørdag at de to skal hentes hjem fra Den internasjonale romstasjonen (ISS) med et av SpaceXs romfartøy – tidlig neste år.

Avgjørelsen regnes som et kraftig prestisjenederlag for Boeing, som har hatt store problemer med sin Starliner-kapsel. De hadde håpet at turen ville gjenreise tilliten til prosjektet etter mange år med utviklingsproblemer og over 1,6 milliarder dollar i budsjettoverskridelser siden 2016.

At oppdraget går til den argeste konkurrenten i romfartsindustrien, gnir salt i såret for det kriserammede selskapet. Kvalitetsproblemer i produksjonen av passasjerfly, selskapets viktigste produkt, har i flere år preget Boeing.

NASA-astronautene Butch Wilmore og Suni Williams, som begge er tidligere testpiloter i det amerikanske forsvaret, ble de første som fløy med Starliner den 5. juni.

De skulle til ISS for det som etter planen skulle være en tur på åtte dager. Nå er de strandet i verdensrommet, og må vente lenge på hjemreisen.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet