Kennedy er bedre likt av republikanere enn av demokrater

Fredag kom bekreftelsen på at han er ute av presidentkampen og anbefaler sine velgere å stemme på Donald Trump.

Støtten til outsideren Kennedy har falt jevnt og trutt den siste tiden. Han har slitt med å finne albuerom i den beinharde konkurransen om velgerne, særlig etter at demokratene fikk en vitamininnsprøytning ved skiftet av kandidat.

Med president Joe Bidens kunngjøring og Kamala Harris' kometaktige framgang har all oppmerksomhet vært rettet mot duellen mellom henne og Donald Trump. Utviklingen de siste ukene har gjort Kennedy nesten irrelevant.

Irrelevant

Flere målinger har ikke klart å tallfeste om hans fortsatte nærvær i presidentkampen eller hans fratredelse ville ha nevneverdig virkning for de to hovedutfordrerne.

Tidligere i år viste flere meningsmålinger at Kennedy hadde tosifret oppslutning, men de siste temperaturmålingene hos velgerne gir ham i snitt 4–5 prosents oppslutning. Det er langt fra sikkert at et sluttresultat ville gitt det en gang, da historien viser at tredjekandidater ikke lever opp til sine forhåndstall når velgerne faktisk skal levere sine stemmesedler.

I forkant av Kennedys varslede oppklaringsrunde i Phoenix hadde hans visepresidentkandidat, den 38 år gamle juristen Nicole Shanahan, sagt at han like godt kunne legge inn årene og anbefale sine velgere å stemme på Trump.

Splittet

Flere målinger den siste tiden har vist at amerikanerne er splittet i synet på den 70 år gamle Kennedy, som er sønn av tidligere justisminister Robert F. Kennedy og nevø av tidligere president John F. Kennedy, som ble drept i henholdsvis 1968 og 1963.

I juli framgikk det av en måling for AP/NORC at støtten fordelte seg ganske likt, en nedgang fra februar da flere hadde et positivt inntrykk av kandidaten enn det motsatte. Alle målinger har dessuten vist at republikanere jevnt over har et bedre inntrykk av Kennedy enn demokrater (52 prosent for Trump og 37 for Harris).

Oppslutningen om Kennedy har falt merkbart etter at Biden trakk seg fra presidentkampen. Kennedys profil var at han prøvde å framstå som et alternativ til de to eldre konkurrentene som skulle gjenopplive kampen fra 2020. Halvparten av dem som støttet Kennedy, sa nettopp at det var fordi han verken var Trump eller Biden. Bare tre av ti trakk fram hans politiske synspunkter som begrunnelse for sin støtte.

Magisk navn

Flere målinger har vist at velgerne har favorisert ham på grunn av slektsnavnet og assosiasjonene til tidligere markante politikere som hans far og to onkler. Men det trakk i svært negativ retning da flere medlemmer av Kennedy-klanen distanserte seg klart fra ham og kunngjorde sin støtte til Biden.

Tidligere president John F. Kennedy framstår som den høyeste rangerte presidenten i Gallups målinger, og respekten for ham står sterkt i begge leirer i Kongressen. Ni av ti amerikanere har et positivt syn på hvordan han skjøttet jobben som president, en vurdering som deles i alle leirer.

Nyheten om at Kennedy vurderte å trekke seg skjøt ny fart da en dommer i New York i forrige uke besluttet at hans navn ikke kunne stå på stemmesedlene i den viktige delstaten. Grunnen var et Kennedy hadde oppgitt en falsk adresse på sitt valgmateriale. Dette samme skal ha skjedd flere steder rundt i USA.

