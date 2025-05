Slik har Trumps bistandskutt rammet verdens fattigste

I brennende hete måtte voksne og barn gå for å finne helsehjelp. Det kostet dem livet. Åtte mennesker, fem av dem barn, døde etter å ha gått i tre timer i nærmere 40 grader Celsius for å få behandling for kolera i Jonglei-delstaten i Sør-Sudan. Dette var en direkte konsekvens av at amerikanske bistandskutt førte til at lokale helsefasiliteter måtte stenge ned, rapporterer Redd Barna.

– Det burde føre til global moralsk fordømmelse at beslutninger tatt av mektige mennesker i andre land har ført til barns død i løpet av bare noen uker, sa Christopher Nyamandi, landdirektør for Redd Barna i Sør-Sudan etter hendelsen.

Så mange dør, ifølge forskning

Så hvor mange dødsfall har Trumps bistandskutt ført til? Det spørsmålet har forskeren Brooke Nichols ved universitetet i Boston forsøkt å svare på, og svaret akkurat nå er: 263.852, hvorav 85.483 voksne og 178.373 barn. Det utgjør i snitt nesten 2.500 dødsfall hver dag. Dødsfallene kommer fra sykdommer som tuberkulose, aids, diaré og malaria.

Nichols står bak modellen som beregner antall dødsfall som følge av Trumps bistandskutt. Hun har fortalt at hun laget modellen fordi hun ønsket å synliggjøre konsekvensene av Trumps bistandskutt.

USA brukte rundt 12 milliarder dollar (rundt 130 milliarder kroner) på global helse i 2024. Uten denne årlige støtten kan 25 millioner mennesker dø i løpet av de neste 15 årene, ifølge nye vitenskapelige modeller. Det skriver tidsskriftet Nature. Modellene beregner konsekvensene av kutt i bistand til bekjempelse av tuberkulose og hiv, til familieplanlegging og mødre- og barnhelse.

Minst 23 millioner barn står i fare for å miste muligheten til utdanning, og så mange som 95 millioner mennesker kan miste tilgangen til grunnleggende helsehjelp. Dette kan føre til over 3 millioner dødsfall som ellers kunne vært unngått hvert år, ifølge organisasjonen Oxfam.

People displaced by RSF attacks on Zamzam camp shelter in Tawila En kvinne lager mat i Zamzam-leiren for internt fordrevne i Darfur i Sudan. Sudan opplever nå verdens verste humanitære krise, og færre får hjelp der som følge av USAs bistandskutt. (Reuters/NTB)

Rammer bredt

I Sør-Afrika synker antall mennesker som har HIV-testet seg etter USAs bistandskutt. Dette gjelder spesielt blant gravide kvinner, spedbarn og ungdom. USA dekket 17 prosent av Sør-Afrikas hiv-budsjett før Trumps kutt. Landet har en svært høy andel HIV-smittede; en av fem personer lever med viruset.

Norske Flyktninghjelpen har blitt hardt rammet av kuttene, og har blitt tvunget til å innstille livreddende nødhjelpsarbeid i en rekke land. I 2024 bisto Flyktninghjelpen 1,6 millioner mennesker gjennom USA-støttede programmer.

Organisasjoner som hjelper sårbare kvinner er også i den umiddelbare faresonen etter Trumps kutt. En undersøkelse utført av UN Women, viser at halvparten av organisasjonene som deltok i undersøkelsen risikerer å måtte stenge ned virksomheten i løpet av seks måneder. UN Women er FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling.

– Stor påvirkning fra Trump

– Påvirkningen fra Trumps politikk er stor. USA ga 30 prosent av den totale bistanden i verden og nærmere 50 prosent av den humanitære støtten. USAs bistand før Trump var ikke perfekt, men USA sto for nesten 50 prosent av bistanden til de fattigste landene i verden, sier Håvard Moklev Nygård til Dagsavisen.

Nygård er direktør i avdeling for kunnskap og innovasjon i Norad, Norges direktorat for internasjonal bistand og utviklingssamarbeid.

Tall som Teller 2025 Håvard Mokleiv Nygård, kunnskapsdirektør i Norad. (Fartein Rudjord/Norad/Fartein Rudjord)

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier dette om Trumps bistandskutt:

– En god del av det merkes veldig akutt. Matvarehjelp deles ikke ut, men blir liggende på lager, folk får ikke aids-medisiner, flyktningleirer legges ned. Det er umiddelbare konsekvenser. I tillegg kommer konsekvensene på lengre sikt knyttet til blant annet klimafinansiering og pandemiberedskap.

– Har du sett noen av disse konsekvensene med egne øyne når du reiser rundt?

– Absolutt. Det er bare å besøke noen av landene som rammes av kuttene. Det er mange eksempler. Nå har jeg ikke selv besøkt Sudan, men der har USA stått for nesten halvparten av den humanitære hjelpen, og nå ser man at mange ikke får hjelp i det hele tatt.

Tall som Teller 2025 Norad-direktør Bård Vegar Solhjell erfarer at Trumps bistandskutt har fått dramatiske konsekvenser. (Fartein Rudjord/Norad/Fartein Rudjord)

Norad og andre aktører forventer en nedgang på 20–30 prosent i internasjonal bistand globalt til neste år. Håvard Mokleiv Nygård opplyser at Norad har tatt for seg to scenarioer: Et med 40 prosents nedgang i amerikansk bistand og et med 80 prosent nedgang.

– Begge vil ha dramatiske konsekvenser. Vi vil se dype kutt i bistanden til utdanning, til styresett og statlige systemer og til FN-systemet. Denne krisen blir forsterket av at andre store land som Tyskland og Frankrike også kutter, sier han.

Les portrett av Kåre Aas: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les portrett av Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)