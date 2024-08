India oppfordret Zelenskyj til samtaler med Russland under Kyiv-besøk

– Begge parter burde sette seg ned sammen og finne en løsning på denne krisen. Jeg forsikrer dere om at India står klare til å spille en aktiv rolle i enhver innsats for fred. Hvis jeg kan spille en rolle i dette personlig, vil jeg gjøre det, sa Indias statsminister Narendra Modi da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv fredag.

Modi er den første indiske lederen som besøker Ukraina. Modi klemte Zelenskyj da de to møttes ved presidentpalasset, og Zelenskyj så tydelig rørt ut, ifølge nyhetsbyrået AFP.

De holdt en felles pressekonferanse. Begge kalte besøket historisk.

– Har ikke vært likegyldige

– India kommer alltid til å stå ved deres side og gjøre alt vi kan for å støtte dere med hva enn som trengs fra et humanitært ståsted, sa Modi.

India har til nå ikke villet ta et klart standpunkt i krigen mellom Ukraina og Russland, men har fastholdt en «strategisk nøytralitet». Modi gjentok at Indias standpunkt er at konflikten kun kan løses gjennom dialog og diplomati.

– Vi har ikke vært nøytrale eller likegyldige til krigen. Vi har tatt et standpunkt og står på fredens side, sa han.

India har heller ikke villet slutte seg til vestlige sanksjoner mot Russland.

Landet har hatt stor nytte av å kunne importere billig olje fra Russland som følge av sanksjonene. I dag er Russland Indias største oljeleverandør, ifølge Energy Intelligence. Inntektene spiller en viktig rolle for russisk økonomi og gjør de vestlige sanksjonene mindre effektive.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Vil ha en «rettferdig» slutt på krigen

Modi snakket sist av de to, og Zelenskyj kom derfor ikke med noe svar på Modis oppfordring til samtaler med Russland.

I sin uttalelse sa Zelenskyj at Ukrainas prioritet er å få en rettferdig slutt på krigen.

Ukraina har gjentatte ganger sagt at de ønsker at krigen skal ta slutt, men på egne premisser. Ukraina har vært pådriver for et nytt internasjonalt toppmøte med mål om å skape varig fred. Zelenskyj har sagt at Russland bør delta på dette møtet.

Det første Ukraina-toppmøtet ble holdt i Sveits i juni.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Kritisert for besøk hos Putin

Modis besøk skjer idet krigen har vart i to og et halvt år og en fredelig løsning synes langt unna. Russiske styrker rykker fram øst i landet, samtidig som ukrainske soldater har rykket inn på russisk territorium og utvidet krigen til den russiske Kursk-regionen.

Modi, en hindunasjonalistisk leder som selv er omstridt, har imidlertid tatt til orde for fredsforhandlinger for å få en slutt på krigen. Han har også framstilt seg selv som en mulig fredsmegler.

For halvannen måned siden var Modi i Moskva for å møte president Vladimir Putin. Zelenskyj rettet da kraftig kritikk mot Indias leder, ikke minst på grunn av den tilsynelatende gode tonen mellom Modi og Putin.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)