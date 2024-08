Biden til Netanyahu: De kommende samtalene i Kairo er avgjørende

– USAs president Joe Biden understreket i en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu onsdag det presserende behovet for å sluttføre en avtale om våpenhvile på Gazastripen i bytte mot gisler og viste til de kommende samtalene i Kairo som avgjørende, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Samtalene i Kairo skal finne sted de nærmeste dagene.

Ifølge uttalelsen snakket de to statslederne også om USAs innsats for å beskytte Israel mot «alle trusler fra Iran», inkludert de iranskstøttede gruppene Hamas, Hizbollah og Houthi-bevegelsen.

Før møtet sa anonyme kilder til Axios at noe av det Biden ville ta opp, var et nytt krav fra Netanyahu om at israelske soldater fortsatt skal være utplassert langs grensen mellom Gaza og Egypt for å hindre smugling av våpen til Hamas fra egyptisk side av grensen.

