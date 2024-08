Mer turbulens for Boeing – fant feil på ny flytype under testing

Dermed fortsetter vanskene for den amerikanske luftfartsgiganten. Problemene med den nye flytypen bekreftes av selskapet selv i en uttalelse til luftfartsmagasinet The Air Current.

– Under planlagt service fant vi en del som ikke presterte på den måten vi designet den for, opplyser selskapet til magasinet.

Det er ingen hvilken som helst del som ikke har fungert slik den skulle. Ifølge magasinet er det snakk om en strukturell feil i festet mellom motoren og vingen.

Flytypen har fått navnet 777X under testflygninger, men skal offisielt hete 777–9. Feilen ble oppdaget etter en drøyt fem timer lang testflygning fra Hawaii til det amerikanske fastlandet.

Selskapet har 481 stående ordrer på flytypen, og kundene må nå regne med forsinkelse i leveransene.

Boeing skriver videre i sin uttalelse at de vil starte med testflygninger igjen når de er klare.

Tilbakeslaget er ikke godt nytt for selskapet, som allerede sliter med dårlig publisitet hva sikkerhet angår. Tidligere år løsnet et veggpanel midt under en flygning med et av deres 737 Max-fly, operert av Alaska Airlines.

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)