Obama tar med stjernefaktoren til Demokratenes landsmøte

Som 63-åring er Obama fremdeles opptatt av å påvirke partiet i kulissene, og han opprettholder en politisk arv og en stemme som forblir viktig for Demokratene i krisetider.

For selv om det er nesten åtte år siden han forlot Det hvite hus, er Obama fortsatt én av USAs mest populære demokrater, ifølge flere meningsmålinger. Mange amerikanere har et mer positivt inntrykk av ham enn de har av Harris, og den nåværende administrasjonen til president Joe Biden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I beste sendetid på Demokratens landsmøte i Chicago tirsdag kveld lokal tid låner derfor USAs første svarte president noe av sin egen stjernemakt til Harris, sin mangeårige allierte som til høsten håper å bli USAs første kvinnelige president.

Obama-faktoren

Da Obama ble valgt i 2008, knuste han glasstaket ved å bli USAs første svarte president. Klarer hun å hamle opp med Donald Trump i november, er Harris lovet en lignende skjebne. I tillegg til å bli amerikanernes første kvinnelige president, blir hun også den første svarte og den første asiatiske kvinnen i sjefsstolen i Det hvite hus.

Det er ventet at Obama vil bruke noe av kveldens tale til å hylle avtroppende president Joe Biden, som var hans visepresident i åtte år, før Harris står for tur. Da vil fredsprisvinneren bruke sine velkjente retoriske krefter til å gi Demokratene ytterligere vind i seilene.

– Obama tror dette øyeblikket krever at alle trår til, og han er forpliktet til å gjøre alt han kan for å få Harris og demokrater over hele landet valgt, sier Eric Schultz, Obamas seniorrådgiver, i en uttalelse i forkant av kveldens tale, ifølge USA Today.

– Hans strategi i høst er drevet av hvor han kan hjelpe til å overtale velgere, spesielt i vippestatene, sier han.

Det er ikke kjent nøyaktig når Obama går på talerstolen i Chicago, men det er ventet å være i løpet av hovedprogrammet på kveldens landsmøte, en gang mellom 01 og 05 norsk tid.

Tilbake i gamle trakter

Obama, som i sin tid startet sin politiske karriere i Chicago, har holdt en lav profil siden han forlot presidentskapet i januar 2017. Likevel har han forblitt en populær politisk skikkelse og en av de mektigste stemmene på den politiske venstresiden i amerikansk politikk.

At han i slutten av juli omsider offentlig ga støtte til Harris som Demokratenes nye presidentkandidat, anses som svært viktig for den ambisiøse visepresidenten.

I løpet av kveldens hovedprogram i Chicago skal også tidligere førstedame Michelle Obama tale, ifølge DPA. Det skal også Harris' ektemann Doug Emhoff, som selv inntar en historisk rolle dersom kona blir valgt.

Spent stemning

Siden Biden trakk seg fra valgkampen 21. juli og ga stafettpinnen videre til Harris, er Trumps tidligere store ledelse på nasjonale meningsmålinger krympet. Harris har også klart å sette flere viktige vippestater tilbake i spill.

Når Demokratenes fire dager lange landsmøte avsluttes på torsdag, vil det være drøyt 70 dager igjen til presidentvalget. Idet valgkampen går inn i sine siste faser, håper partiet at Chicago-festen vil gi Harris medfarten som trengs i innspurten.

Kamala Harris holder sin tale på torsdag, landsmøtets siste dag.

