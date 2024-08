Hevder iransk fredsprisvinner nektes helsehjelp i fengsel

– Vi har kommunisert til den iranske regjeringen våre dype bekymringer for Narges Mohammadis fysiske og mentale helse, sier FN-ekspertene i en felles uttalelse.

Ifølge dem har Mohammadi lidd av akutte rygg- og knesmerter de siste åtte månedene i fengsel. Ekspertene viser også til at Mohammadi angivelig ble utsatt for fysisk vold i Evin-fengslet i Teheran tidligere i august, der hun soner en dom for «propaganda mot staten».

– Å nekte henne medisinsk behandling ser ut til å bli brukt som en straff for å tie Mohammadi i fengslet. Disse meldingene vekker alvorlig bekymring for hennes rett til helse og fysisk velvære, heter det i uttalelsen.

Menneskerettighetsaktivisten, som vant Nobels fredspris i fjor for sitt arbeid for kvinners rettigheter i Iran, var én av flere kvinnelige innsatte som ble skadet da det brøt ut sammenstøt i Evin-fengslet 6. august, ifølge en uttalelse fra hennes familie.

Ifølge FN-ekspertene mistet Mohammadi angivelig bevisstheten og pådro seg skader på brystkassen og andre deler av kroppen. Iranske myndigheter har erkjent at en konfrontasjon fant sted, men har beskyldt Mohammadi for provokasjon og avvist for at noen andre innsatte ble slått.

– Nok en gang ber vi iranske myndigheter om å løslate henne umiddelbart og sikre at hun og andre innsatte får tilgang på medisinsk behandling uten forsinkelser, sier FN-ekspertene.

FN-ekspertene er uavhengige eksperter med mandat fra FNs menneskerettsråd, og de uttaler seg ikke på vegne av FN.

