Strømprisen til værs på grunn av påsken: – Summen av flere ting

Sør-Norge får tidenes dyreste strømpris for april, da spotprisen passerer tre kroner per kilowatt/time både på Sør- og Østlandet klokken 20 tirsdag kveld. Det er ikke uvanlig i de kaldeste vintermånedene, men svært uvanlig at det blir så høye strømpriser i april. Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier at det er en sum av veldig mange ting som forårsaker den drastiske prisendringen vi nå ser.

– Det har vært lite vind, både i Norge og i Europa, i tillegg til at volumene i vårsmeltingen er lave på grunn av lite snø som skal smelte i lavereliggende strøk samtidig som det er kjølig og lite nedbør. Dessuten har vi nettopp lagt en helligdagsperiode bak oss, der det også i kraftmarkedet har vært litt mindre beredskap og kanskje litt overraskende at man trengte mye produksjon på en slik dag. Det har rett og slett vært litt feriemodus, slik at summen av flere ting gjør at strømmen er spesielt dyr i dag, forteller Lilleholt til Dagsavisen

Må tilpasse seg etter påsken

I begynnelsen av april var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene på 47,9 prosent, viser tall fra NVE. Dette er det nest høyeste nivået for denne tiden av året siden 1995, da målingene begynte. På landsbasis var det i snitt 2,6 grader varmere enn normalt i mars, og nedbørsmengdene var 40 prosent over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Det gjorde at strømprisene i mars var rekordlave.

– Vårsolen har ført til at solkraftproduksjonen har steget kraftig på kontinentet. Import av billig solkraft bidro til at Sør-Norge på enkelte dager fikk svært lave timespriser midt på dagen, sa Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge, før påske.

– Det er svært mye vann i magasinene til de norske vannkraftprodusentene nå, og det gjør at vi i stor grad er beskyttet mot prissmitte fra de landene vi er koblet sammen med på kontinentet, la Standal til.

Lilleholt sier at kraftmarkedet også har bommet litt på været gjennom påsken, som får konsekvenser for de første dagene med full produksjon igjen.

– Det har vært en annen produksjon gjennom påsken, og da har produsentene kanskje ikke vært helt på nett. Nå må de finne en produksjon som tilpasser seg nivået igjen etter påsken, da forbruket går opp. Vi har sett lignende tendenser på mandager tidligere, da man ofte bommer mest på den første hverdagen etter ferien. Så det er en kombinasjon av lite vind, prissmitte fra Kontinental Europa, og en god del værdrevne ting og oppstartsutfordringer etter påsken, sier han.

Tror ikke prisen vil vare

I tillegg til at det er aprilrekord i høy strømpris, er det også ekstremt store prisforskjeller både internt i Sør-Norge og i resten av landet for øvrig. Europower skriver at Bergen-området slipper unna den store økningen, og får 2,68 kr/kWh billigere strøm. Kun én gang tidligere har det vært like stor forskjell på prisen i Bergen og resten av Sør-Norge. Det var i juni 2022.

I Nord-Norge fortsetter prisene å ligge tilnærmet lik null, da snittprisen blir på drøyt to øre/kWh tirsdag, mens det i Trøndelag vil ligge på 16 øre/kWh.

– I nord flommer det over av kraft, og selv om man produserer så mye man klarer, vil vi ha fulle vannmagasiner der til høsten. I Sverige og Trøndelag er det litt større svingninger med lavere priser når det er mye vind og høyere priser når det er mindre vind, men også der vil prisene ligge lavt, forteller Lilleholt.

Strømeksperten beroliger med at han ikke tror dagens høye nivå vil vedvare spesielt lenge i sør heller.

– Den prisen vi ser nå vil gå ned ganske raskt. Allerede onsdag vil du se en lavere pris, og det vil fortsette å gå nedover de kommende dagene. Vi forventer absolutt ikke en periode med høyere pris og dyrere strøm fremover i sommer og prisen forventes å ligge i snitt rundt 30-40 øre/kWh i sør, selv om vi nok må forvente at helårsprisen, som en ny normal, vil ligge rundt 50-60 øre/kWh og ikke 30-40 som det var for noen år siden, sier han.

Gunstig med ruskevær

Tall fra fra hvakosterstrommen.no viser at snittprisen for Sørvest-Norge vil ligge på 1,03 kroner per kilowattime (kWh) onsdag, med en makspris på 1,61 kroner. Onsdagens snittpris blir 16,5 øre per kWh lavere enn tirsdag og 11,03 øre høyere enn samme dag året før. Maksprisen er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 20 og 21. Den er 1,46 kroner lavere enn tirsdag og 39,3 øre lavere enn samme dag året før.

Lilleholt spår at det også i Sør-Norge kan komme dager der vi får tilnærmet null i strømpris, nærmere sommeren.

– Gjennom sommeren flommer det over av kraft fra nord, og du har mer normaliserte vannmagasiner også i sør. Siden vi produserer mer enn vi forbruker vil mye av strømmen gå gjennom Sør-Norge og til utlandet via strømkablene. Da får vi også hjelp av blant annet Tyskland som overproduserer strøm, som gjør at vi får lavere priser også i sør, forteller Lilleholt.

Han sier at de som ønsker seg billigst mulig strøm, også må ønske seg mest mulig ruskevær.

– Prismessig er det alltid gunstig med vind og regnvær gjennom sommeren for å få lavest mulig strømpris selv om masse sol i seg selv kan gi prissmitte fra land med mye solproduksjon, slik som i Tyskland. Det er ikke noe tvil om det, og været på sommeren har også stor påvirkning på vinterens priser. Nå som det skal smeltes mer snø vil prisen gå ned, men vi kan fortsatt ha mye variasjon på enkeltdager som kan bli høyere eller lavere enn normalt, sier strømeksperten.

Lilleholt avslutter med et lite hjertesukk om holdningen til kraftmarkedet, og de mange oppslagene om strømprisene.

– Det er jo litt frustrerende at kraftprisen får så mye fokus, når det kanskje er snakk om 2000-3000 kroner i året. Sammenligner du med bank, forsikring og matvarepriser er det mye større marginer og prisene har skutt i været i langt større grad, selv om det er kraftprisen som er den store stygge ulven som blir fokusert på, selv om den nå tross alt er kommet ned på et mer moderat prisnivå. Psykologisk og politisk sett er det et enkelt grep å ty til for politikerne, siden strøm blir godt lagt merke til, men jeg synes strømprisen får urettmessig mye oppmerksomhet i den geopolitiske situasjonen vi har nå, avslutter Lilleholt.

