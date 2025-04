Slik jobber Verdensbanken for å motarbeide fattigdom

Denne uka avholdes årets vårmøte i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Regjeringsmedlemmer og andre ledere fra ulike nasjoner samles i Washington DC.

Fra Norge møter blant annet finansminister Jens Stoltenberg og utviklingsminister Åsmund Aukrust.

«I en tid preget av økte geopolitiske spenninger og økonomisk usikkerhet, er det viktig å komme sammen i multilaterale fora for å diskutere løsninger på globale problemer», heter det i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Så hvor viktig er Verdensbanken for å kunne løse verdens problemer?

Hva er Verdensbanken?

Verdensbanken er en internasjonal utviklingsorganisasjon eid av 189 land. Den har sitt hovedkvarter i Washington DC og ble opprettet 27. desember 1945.

Verdensbanken låner penger og gir teknisk bistand til fattige medlemsland, for å forbedre økonomien deres og forbedre levestandarden til innbyggerne.

Verdensbanken er en del av FN-systemet og regnes som en av de viktigste bidragsyterne til utviklingsarbeid i verden.

Det er bare land som er medlemmer av Det internasjonale pengefondet (IMF) som kan være medlemmer av Verdensbanken (se faktaboks lenger ned).

Egentlig er Verdensbanken en fellesbetegnelse for fem internasjonale organisasjoner: Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), Det internasjonale utviklingsfondet (IDA), Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), Det multilaterale garantiinstituttet (MIGA) og Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID).

Global økonomisk uro henger over årets vårmøte i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Her taler Kristalina Georgieva, leder av IMF, i forkant av møtet. (JIM WATSON/AFP)

Hva slags rolle har Verdensbanken?

Den viktigste rollen til Verdensbanken er å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk vekst i utviklingsland.

Organisasjonen bidrar økonomisk til prosjekter som fører til mindre fattigdom og mer bærekraftig utvikling. Prosjektene som blir støttet av Verdensbanken er ofte relatert til utdanning, helse, miljø, infrastruktur og politisk styre. I tillegg forsker banken på fattigdom og utvikling, og utgir årlige rapporter om hvordan det står til økonomisk og sosialt i verden. Banken regnes om et av verdens største forskningssentre innen utvikling.

Pengestøtten skjer i form av lån. De fattigste utviklingslandene mottar lån uten renter og med lenger nedbetalingstid enn det kommersielle banker tillater. Banken gir også rådgivende bistand.

Verdensbanken styres etter innskudd, det vil si at medlemslandene bidrar økonomisk til banken. Hvert lands bidrag er basert på hvor stor del av verdensøkonomien det landet representerer. Dette bestemmer også hvor stor betydning landets stemme har i Verdensbankens styre. Store land med en stor økonomi betaler derfor mer til Verdensbanken og har en tyngre stemme i styret enn små land. For eksempel har USA alltid hatt presidentskapet i organisasjonen, da landet er bankens største innskyter av kapital.

Verdensbanken er den største kanalen Norge har for å yte internasjonal bistand, inkludert sivil bistand til krigsrammede Ukraina. Her er statsminister Jonas Gahr Støre i den ukrainske byen Butsja, hvor Verdensbanken har bidratt økonomisk med gjenoppbyggingen etter den russiske okkupasjonen. (Heiko Junge/NTB)

Hva med Norge?

Norge har vært medlem av Verdensbanken helt fra opprettelsen i 1945.

I dag er Verdensbanken den største kanalen Norge har for å yte internasjonal bistand, inkludert sivil bistand til krigsrammede Ukraina.

Norge er medlem av samtlige fem organisasjoner som utgjør Verdensbankgruppen.

Guvernørforsamlingen (Board of Governors), som møtes én gang per år, består av én representant for hvert medlemsland. Fra Norge møter utviklingsminister Åsmund Aukrust. Verdensbankens styre (Board of Directors) har 25 medlemmer. Svenske Sigrún Rawet er medlem av dette styret på vegne av de nordiske og baltiske landene. Den norske diplomaten Lene Natasha Lind hadde denne rollen fra juli 2021 til juni 2024.

Norge og Verdensbanken samarbeider med andre medlemsland om å finansiere prosjekter, utforme politikk og gjennomføre programmer for å utrydde fattigdom i utviklingsland.

Hva er Det internasjonale pengefondet (IMF)?

Det internasjonale pengefondet (IMF) er en organisasjon av 190 land som jobber for å fremme internasjonalt valutasamarbeid og internasjonal handel, og å sikre en stabil verdensøkonomi.

IMF ble startet samtidig med Verdensbanken og det som senere skulle bli WTO (Verdens handelsorganisasjon).

Sammen med Verdensbanken spiller IMF en viktig rolle i arbeidet med å finansiere prosjekter i fattige land og til å bidra til positiv økonomisk utvikling i land som sliter.

En av forskjellene mellom Verdensbanken og IMF er at IMF ofte har langsiktige og store økonomiske og politiske mål, mens Verdensbanken i større grad fokuserer på mindre enkeltprosjekter i utviklingsland.

Kilde: FN

Hva skal skje på årets vårmøte?

Agendaen for årets møte er prioritering av privat sektor og jobbskaping.

Ifølge Verdensbanken vil over én milliard unge mennesker komme i arbeidsdyktig alder i løpet av det neste tiåret.

– Tilgang til jobber vil være avgjørende for deres fremtid, for å nå bærekraftsmålene og Verdensbankens visjon om «En verden uten fattigdom på en levelig planet», skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Vårmøtene i Verdensbanken og IMF samler sentralbankfolk, finans- og utviklingsministre, ledere fra privat sektor, representanter fra sivilsamfunnet og akademikere for å diskutere situasjonen i verdensøkonomien og spørsmål av internasjonal betydning, som vekstutsikter, finansiell stabilitet og fattigdomsbekjempelse.

Møtene regnes som den eneste sammenkomsten av sitt slag i verden og et unikt forum for diskusjon om økonomisk styring.

– Vårmøtet er en viktig arena for fortsatt multilateralt samarbeid om Verdensbankens lederskap på likestilling, klima, energitilgang- og omstilling, og for å mobilisere videre støtte til Ukraina, skriver Utenriksdepartementet.

Amerikanske Ajay Banga er leder for Verdensbanken. Donald Trumps grep i hans andre periode som USAs president fører nå til økonomisk uro i forkant av årets møte. (Carolyn Kaster/AP)

På hvilken måte påvirkes Verdensbanken av Donald Trumps nye presidentskap?

Dette er det første møtet i Verdensbanken og IMF etter at Donald Trump startet på sin andre periode som president i USA. På kort tid har han klart å skape stor økonomisk uro i verden, etter at han varslet innføringen av strenge tollavgifter mot andre land.

Mens det under forrige møte i fjor høst ble diskutert hvorvidt verdensøkonomien kan oppnå en myk landing, er fokuset nå på Trumps handelskrig, en gjenopplivet inflasjonsfrykt og nye bekymringer for en global resesjon, skriver The New York Times.

Trump har også meldt USA ut av store, internasjonale samarbeid, som Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Eswar Prasad, tidligere Kina-direktør i IMF, er bekymret for at Verdensbanken og IMF kan være de neste organisasjonene Trump vil trekke USA ut av.

– Trump-administrasjonen har etterlatt liten tvil om sin avsmak for praktisk talt alle multilaterale institusjoner, inkludert IMF og Verdensbanken, fordi den mener at anbefalingene og politikken til disse institusjonene ikke alltid er helt i tråd med snevert definerte amerikanske interesser, sier Prasad til The New York Times.

At USA vil bidra med mindre bistand for å bekjempe fattigdom rundt omkring i verden, er intet nytt. Tidligere i år varslet Trump-administrasjonen at de skulle kutte 90 prosent av USAIDs kontrakter for utenlandsk bistand og 60 milliarder dollar i samlet amerikansk bistand rundt om i verden, ifølge Reuters.

Kilder: FN, IMF, Verdensbanken, Store Norske Leksikon & Utenriksdepartementet

