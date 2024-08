FN slår alarm om situasjonen i Libya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I løpet av de siste to månedene har situasjonen i Libya forverret seg ganske rakst når det gjelder politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig stabilitet, sier fungerende leder for FNs operasjon i Libya (UNSMIL), Stephanie Koury.

FN fordømmer samtidig libyske aktører som de hevder har økt spenningene i landet.

– Ensidige handlinger fra libyske politiske-, militære- og sikkerhetsaktører har økt spenningen, ytterligere forankret institusjonell og politisk splittelse og komplisert innsatsen for en forhandlet politisk løsning, sier Koury.

Frustrerte libyere

Hun referer til en rekke hendelser i Libya siden begynnelsen av august, inkludert kamper mellom væpnede grupper i utkanten av Tripoli og forsøk på å kaste sentralbanksjefen i landet.

– Libyere er frustrert over status quo og belastningen det har på livene deres. Folk sliter med å ta ut penger fra bankene og dekke sine daglige behov. Mange uttrykker frykt for at det skal bryte ut krig igjen, sier Koury.

Hun er fungerende leder for FNs Libya-oppdrag i påvente av at det utropes en etterfølger til Abdolaye Bathily, som ga seg i april og fordømte det han kalte «mangel på politisk vilje og god tro» fra libyske ledere.

Kaos siden 2011

Libya, som har rundt 6,8 millioner innbyggere, har lenge slitt med å komme seg etter det Nato-støttede opprøret i 2011 som styrtet den mangeårige diktatoren Muammar al-Gaddafi.

Landet er fortsatt splittet mellom en FN-anerkjent regjering i hovedstaden Tripoli og en rivaliserende administrasjon i Øst-Libya, støttet av opprørsgeneral Khalifa Haftar.

