Trump med falsk påstand om Swift-støtte

I et innlegg på sitt sosiale medium Truth Social publiserte Trump søndag et KI-generert bilde av Swift kledd i rød, hvit og blå USA-uniform med bildeteksten «Taylor Swift vil at du skal stemme på Donald Trump».

– Jeg godtar! skrev Trump under det falske bildet.

Swift har ikke gitt sin støtte til noen av kandidatene i høstens presidentvalg, men har tidligere støttet Demokratene.

Under valget i 2020 oppfordret hun sine fans til å stemme på president Joe Biden og visepresident Kamala Harris. Harris blir symbolsk valgt som Demokratenes presidentkandidat på landsmøtet i Chicago denne uka.

Swift kritiserte også Trump i en Netflix-dokumentar fra 2020 kalt «Miss Americana».

Talspersoner for Trump og Swift har foreløpig ikke kommentert saken.

Trump la også ut bilder av unge kvinner iført «Swifties for Trump»-skjorter og en satirisk artikkel med overskriften «Swifties vender seg til Trump etter at IS forhindret Swift-konsert».

Swifties er kallenavnet Taylor Swifts fans har gitt seg selv.

Swift avlyste nylig tre av sine planlagte konserter i Wien som følge av at myndighetene sa de hadde avdekket terrorplaner mot konsertene hennes. Ifølge østerriksk politi var de mistenkte gjerningspersonene inspirert av ekstremistgruppa IS.

