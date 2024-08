Sudans regjering sender delegasjon til Kairo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regjeringen, som styres av hæren og er i kamp med opprørsbevegelsen RSF, har tidligere gjort det klart at de ikke vil delta i fredsforhandlinger i Sveits før en tidligere avtale i Jeddah blir iverksatt.

RSF har imidlertid møtt opp til forhandlingene som USA leder, og som tar sikte på å få slutt på den brutale krigen som har skapt akutt matusikkerhet for halve Sudans befolkning på 50 millioner.

I en uttalelse fra regjeringens overgangsråd heter det at de besluttet å reise til Kairo etter kontakt med USAs Sudan-utsending og den egyptiske regjeringen, men at mandatet kun er å snakke om Jeddah-avtalen, som innebærer at RSF må forlate sivile områder.

Kilder i regjeringen avviser at regjeringen har sendt delegater til forhandlingene i Sveits.

Krigen mellom regjeringsstyrkene i Sudan og den paramilitære styrken Rapid Support Forces (RSF) brøt ut i april i fjor. Den har utløst en av de verste humanitære krisene i verden.

Mer enn 25 millioner mennesker – over halvparten av landets befolkning – står overfor akutt sult. Det er erklært hungersnød i en leir for fordrevne i Darfur.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Les også: Ut mot Listhaug: – Rett og slett tøv

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)