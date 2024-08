Russland med nye anklager om vestlig medvirkning til angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For første gang er Kursk-regionen truffet av vestlige raketter, trolig amerikanske Himars-raketter, sier en talsperson for det russiske utenriksdepartementet.

Ifølge Maria Zakharova ble vestlige raketter brukt i fredagens angrep mot en strategisk viktig bru.

– Som et resultat av angrepet mot brua over Sejm-elva i Glusjkovo-distriktet, som ble totalt ødelagt, ble frivillige som bisto i evakueringen av sivilbefolkningen, drept, sier hun på Telegram.

Russia Foreign Policy Maria Zakharova, talsperson for det russiske utenriksdepartementet. Her fra januar 2024. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Uklart

Ukraina hevder at landets styrker har tatt kontroll over et 1150 kvadratkilometer stort område siden de krysset grensa og rykket inn i Kursk-regionen. Dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Kursk-regionen er rundt 30.000 kvadratkilometer stor.

Hvor lenge ukrainske styrker eventuelt kan holde på områder på russisk side av grensa, er et åpent spørsmål, ifølge militære eksperter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har opplyst at landet vil etablere en kommandopost i Sudzja, men den vil trolig bli gjenstand for omfattende russiske angrep.

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår

Ikke bremset opp

Vestlige eksperter er usikre på hva Ukraina ønsker å oppnå med angrepet inn i Russland.

Ingenting tyder på at Russland har trukket soldater bort fra fronten i Donbas-regionen, eller at de russiske styrkenes frammarsj inne i Ukraina har bremset opp.

Ukrainske soldater patruljerer de folketomme gatene i Sudzja, en russisk landsby drøyt 10 kilometer fra grensa til Ukraina. (AP )

Russland kontrollerer fortsatt rundt en femdel av Ukraina.

Anklager Nato

En av president Vladimir Putins rådgivere, Nikolaj Patrusjev, hevdet før helga at Vesten og Nato var direkte involvert i planleggingen av det ukrainske angrepet.

– Uten deres deltakelse og direkte støtte ville ikke Ukraina ha våget seg inn på russisk territorium, sa han til avisa Izvestia.

USA avviser anklagen og fastholder at de heller ikke var informert på forhånd om Ukrainas plan.

Det hvite hus understreker at Ukraina i henhold til folkeretten har rett til å angripe mål i Russland, også med våpen og militært utstyr de har fått fra USA.

Les også: Mitt Romney: – I vår interesse at Putin får klar beskjed

Vestlige våpen

Flere andre vestlige land fastholder det samme og det er observert både britiske og tyske stridsvogner inne i Kursk-regionen.

Norge har donert 30 stridsvogner og andre våpensystemer til Ukraina, og Forsvarsdepartementet vil ikke si om det er stilt betingelser til bruk av disse.

«Av sikkerhetshensyn uttaler vi oss ikke om eventuelle betingelser knyttet til norsk militær støtte til Ukraina», sa spesialrådgiver Birgitte Frisch til Vårt Land torsdag.

«Retten til selvforsvar stopper ikke ved grensen til Russland», understreket hun.

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Folk bør seriøst forstå at Trump vil ut av Nato (+)

Ødeleggelser

Det ukrainske angrepet inne i Russland har resultert i store ødeleggelser, forteller journalister som ledsaget av ukrainske styrker har besøkt Kursk-området.

I landsbyen Sudzja, som ligger drøyt 10 kilometer fra grensa, fikk de se en sønderskutt statue av Sovjetunionens grunnlegger Vladimir Lenin, ødelagte bygninger og veiskilt fulle av kulehull.

I veikanten utenfor landsbyen sto utbrente russiske stridsvogner.

Russiske myndigheter hevder å ha evakuert 120.000 sivile fra området. Ukraina hevder på sin side å ha tatt minst 100 russiske soldater til fange. Opplysningene er ikke bekreftet.

Gassrørledninger

Enkelte har pekt på Sudzjas strategisk viktige rolle som knutepunkt for rørledninger som frakter gass fra Vest-Sibir til Europa.

Disse rørledningene passerer imidlertid med Kyivs tillatelse gjennom Ukraina, som derfor enkelt kunne ha stengt dem på eget territorium.

Les også: Lars West Johnsen: Vestens frykt for Russland er borte (+)

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)

Les også: Göran Persson: – Hadde ikke forventet det av Russland (+)