Sp varsler tøffe forhandlinger med Ap

Når finansminister Jens Stoltenberg (Ap) torsdag legger fram den reviderte utgaven av årets statsbudsjett, er det første gang han har denne rollen siden våren 1997, da han var finansminister i Thorbjørn Jaglands Ap-regjering.

Nå er Stoltenberg og regjeringen avhengig av å finne flertall sammen med den foretrukne budsjettpartneren SV og den tidligere regjeringspartneren Senterpartiet.

For første gang etter regjeringsskiftet i 2021 sitter Sp på den andre siden av forhandlingsbordet i Stortinget sammen med SV. Sp er også den som er klarest i sin tale på forhånd:

– Det er helt uaktuelt for oss å være med på noen økninger i skatter, avgifter og gebyrer. Det er vårt tydelige krav inn i disse forhandlingene. Vi skal ha et tydelig Sp-stempel på dette budsjettet, spesielt med tanke på at dette er det siste budsjettet før stortingsvalgkampen, sier Sps finanspolitiske talsperson Geir Pollestad til Dagsavisen.

Statsrådskifte Finansminister Jens Stoltenberg skal snart legge fram sitt første reviderte nasjonalbudsjett på 28 år. (Heiko Junge/NTB)

– Ett og annet triks

Også Sps tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som jo er den som opprinnelig snekret sammen dette statsbudsjettet i fjor høst, sier klart fra om dette kravet til NTB. Pollestad mener Sp har en fordel i forhandlingene som tidligere regjeringspartner.

– Vi har jo mange ganger sittet på den andre siden av bordet, så vi har jo lært oss ett og annet triks vi kan dra nytte av, mener Pollestad.

Han varsler «seige» forhandlinger, og en vilje til å sette hardt mot hardt i saker som betyr ekstra mye for Sp.

– Når vi gikk ut av regjeringen i slutten av januar, var det en demonstrasjon av at i noen saker er vi villige til å ta konsekvensene, sier Pollestad, som skal lede forhandlingene i Stortinget på vegne av Sp.

– Tydelige gjennomslag

Men også Støre-regjeringens foretrukne budsjettpartner gjennom snart fire år, SV, har krav og ønsker skal de bli med på et flertall for det reviderte nasjonalbudsjettet for 2025.

– Det er nå Arbeiderpartiet skal vise hva de egentlig er laget av, for dette blir det første rene Ap-budsjettet i en ny politisk situasjon, sier SVs finanspolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland, som for første gang skal lede budsjettforhandlingene i Stortinget på vegne av sitt parti.

– Jeg forventer at dette budsjettet svarer på de store utfordringene i vår tid. Det gjelder sikkerhetspolitikken, men vi må også trygge folks hverdagsøkonomi i en krevende tid, der leieprisene er rekordhøye og matprisene har gått til himmels, sier Unneland til Dagsavisen.

– Vi i SV har jo satt en presedens for at vi flytter store summer i budsjettene, og slik får gjennom velferdsreformer. Dette vil vi fortsette med i disse forhandlingene. Vi skal ha tydelige gjennomslag, skal vi skrive under på dette budsjettet, sier Unneland til Dagsavisen, og legger til at klima også selvsagt er viktig for SV.

– Det haster med å få ned norske klimagassutslipp. Vi forventer at det blir strammet til i klimapolitikken, sier han.

Stortingets spørretime onsdag Andreas Sjalg Unneland (SV) skal forhandle på vegne av SV for første gang. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Et mindre mindretall

Selv om de tre rødgrønne partiene nå forhandler budsjett sammen i Stortinget for åttende gang etter regjeringsskiftet, tror Unneland det blir annerledes i år.

– Vi er jo vant til at vi satt på den ene siden av bordet, og så satt de to regjeringspartiene på den andre. Nå blir vi to stortingspartier på den ene siden, peker han på.

– Dette er jo en mindretallsregjering med et enda mindre mindretall enn det den forrige hadde, så det betyr at mer makt har blitt skjøvet over på Stortinget, mener SVs finanspolitiske talsperson.

Ekstra til Ukraina

Aps finanspolitiske talsperson Tuva Moflag leder som vanlig budsjettforhandlingene på vegne av partiet sitt, og hun tror og håper på enighet også i år.

Hun antyder at mye av budsjettet går til å finansiere de ekstra 50 milliardene til Ukraina, noe det er tverrpolitisk enighet om i Stortinget, samtidig som hun understreker at finansminister Jens Stoltenberg ønsker «et trygt, men økonomisk ansvarlig budsjett som ikke legger press på økonomien».

– Og så skal det jo forhandles! Det jeg syns er viktig å understreke, er at dette er revidert budsjett. Det bygger på den budsjettavtalen som disse tre partiene ble enige om i Stortinget i desember. Det er dermed en enighet oss imellom som ligger i bunnen for det arbeidet som vi skal gjøre nå, sier Moflag til Dagsavisen.

SV i budsjettforhandlinger Tuva Moflag (Ap) tror forhandlingene skal gå bra i år også. (Heiko Junge/NTB)

– Noe nytt

Men også hun innser at ting blir annerledes i år.

– Det blir noe nytt. Nå blir vi jo tre parter som skal forhandle sammen på Stortinget, og det blir en litt annen prosess og en annen dynamikk enn vi er vant til, sier Moflag, som samtidig ikke vil være med på at forhandlingene blir vanskeligere selv om den tidligere regjeringspartneren Sp nå har blitt «sluppet løs» i Stortinget. Hun vil heller ikke si hvem som er Aps mest fortrukne budsjettpartner nå, SV eller Sp.

– Vi tre partiene har fått til veldig mye bra sammen i disse årene, og jeg tenker jo at dette gir oss en mulighet til å vise hva et rødgrønt flertall betyr for folk. Jeg tror vi skal klare å vise at vi er gode partier som kan styre landet sammen, sier Aps finanspolitiske talsperson, og legger til:

– Selv om den politiske situasjonen har endret seg og det bare er ett parti som sitter i regjering, så er det jo de samme tre partiene som kan danne flertall for å få dette budsjettet i havn. Vi ser fram til konstruktive, men tøffe forhandlinger, slik vi har hatt det sju ganger før.

Heller ikke Moflag hadde drømt om at det skulle bli Jens Stoltenberg som ble den finansministeren som legger fram det siste reviderte nasjonalbudsjettet før stortingsvalget 2025. Det skjer torsdag, mens forhandlingene i Stortinget etter planen tar til en ukes tid etter 17. mai.

