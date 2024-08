Indiske leger streiker etter voldtekt og drap på kollega

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Poliklinikker og ikke-nødvendige operasjoner er blant tjenestene som ikke blir utført det nærmeste døgnet, opplyser fagorganisasjonen IMA.

Det er ventet at over 1 million leger og annet helsepersonell vil slutte seg til aksjonen, som startet klokken 6 lørdag morgen.

– Vi ber om forståelse og støtte fra landet i kampen for rettferdighet for våre leger og døtre, sier IMAs leder R.V. Asokan.

Arbeidsnekten skjer etter at en 31 år gammel turnuslege i forrige uke ble voldtatt og drept på det medisinske fakultetet der hun jobbet. En mann, som jobbet med å navigere i travle køer på sykehuset, er varetektsfengslet i forbindelse med saken.

Enormt problem

Drapet utløste landsomfattende protester blant helsepersonell, og flere trakk paralleller til en mye omtalt sak fra 2012 der en 23 år gammel kvinnelig student ble gjengvoldtatt og drept på en buss i hovedstaden New Delhi.

Protestene fra leger og kvinnegrupper er delvis drevet av et sinne over at strengere lover ikke har klart å få bukt med den økende volden mot kvinner.

Kvinnelige leger holder en plakat med spørsmålet «er jeg trygg?» under en demonstrasjon i Mumbai lørdag. (Rajanish Kakade/AP)

I 2022 ble det i snitt anmeldt nesten 90 voldtekter daglig i India, ifølge landets statistikkbyrå.

– Kvinner utgjør flertallet i vår yrkesgruppe. Gang på gang har vi bedt om at sikkerheten deres blir ivaretatt, sier Asokan til Reuters.

– Ingen steder å hvile

Indiske leger krever at regjeringen innfører en tidligere foreslått lov som skal beskytte helsepersonell mot vold.

– Det er mangel på skikkelig infrastruktur, sier 29 år gamle Akanksha Tyagi som studerer medisin i New Delhi og deltar i protestene.

– Etter å ha jobbet 24–36 timer i strekk er det ingen steder for oss å hvile, sier hun.

Den 31 år gamle turnuslegen som ble voldtatt og drept i Kolkata, var på en sovesal på sykehuset da hun ble overfalt.

Konsekvenser

At indiske sykehus nå stanser ikke-akutte helsetjenester får konsekvenser for tilbudet til pasientene.

På Ram Manohar Lohia-sykehuset i New Delhi, byens travleste, ble mange som hadde møtt opp til legetime lørdag, vist bort.

50 år gamle Shivdev Kumar reiste 20 kilometer med tuberkulosepapirene til datteren sin, kun for å finne legekontoret stengt.

– Jeg ante ikke at de holdt stengt, da hadde jeg ikke kommet hele denne veien, sier han.

Les også: Hvem skal ta over etter Erna? Høyres velgere har talt (+)

– Monstrøse handlinger

Indias statsminister Narendra Modi krevde torsdag at alle som begår «monstrøse» handlinger mot kvinner, raskt blir straffet.

Etter drapet og gjengvoldtekten på en buss i New Delhi i 2012 innførte regjeringen strengere straffer for voldtektsmenn og dødsstraff for dem som begår voldtekter flere ganger.

Loven ble også utvidet til å inkludere stalking, og tjenestepersoner som nekter å registrere voldtektsanklager, risikerer nå å bli fengslet.

I 2022 ble det registrert 31.516 voldtektssaker i India, men det antas å være høye mørketall. Svært mange overgrep blir aldri anmeldt.

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Folk bør seriøst forstå at Trump vil ut av Nato (+)

Les også: Kongehusekspert: – Folk begynner å spørre seg om hva de egentlig gjør