Tenåringer terrorsiktet i London

En 19 år gamle kvinne og en 18 år gammel mann ble pågrepet av antiterrorpoliti i forstaden Cheshunt, rundt to mil nord for London sentrum. 18-åringen er siktet for forberedelse av terrorhandlinger, mens 19-åringen er siktet for tilsvarende forberedelser og for å ha innhentet informasjon som kan være til nytte ved terrorplanlegging.

– Dette er ekstremt alvorlige siktelser, men jeg ber publikum avstå fra nærmere spekulasjoner rundt saken og la den rettslige prosessen gå sin gang uhindret, sier Dominic Murphy som leder antiterrorgruppen i London-politiet.

Selv om han ikke vil gi noen detaljer om saken, sier han at det for øyeblikket ikke er grunn til tro at det foreligger en større trussel.

Pågripelsene skjedde sist helg, og begge de siktede ble varetektsfengslet fredag.

London-politiet understreker også at saken ikke er knyttet til opptøyene rundt i landet i kjølvannet av knivangrepet der tre barn ble drept i Southport.

