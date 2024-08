Amerikaner dømt til tolv år i Russland

Karelina sa seg torsdag skyldig i den samme domstolen med den samme dommeren som dømte journalisten Evan Gershkovich til 16 års fengsel for spionasje i juli.

Ifølge retten ga hun 24. februar 2022, samme dag som Russland invaderte Ukraina, en donasjon til en ukrainsk organisasjon som brukte pengene til utstyr til krigen mot Russland.

Hennes støttespillere sier hun donerte 51 dollar til Razom, en New York-basert frivillig organisasjon som gir humanitær hjelp til barn og eldre i Ukraina. Razom sier de ikke gir penger til militær virksomhet.

33 år gamle Karelina er født i Russland, men har bodd i USA siden 2012. Hun ble amerikansk statsborger i 2021, og hun ble pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da hun i begynnelsen av året reiste til Jekaterinburg for å besøke familie.

Problemene startet for henne da russiske myndigheter forsto at hun også hadde amerikansk pass. Under avhøret gikk de gjennom mobiltelefonen hennes og oppdaget at hun hadde gitt penger til Razom.

