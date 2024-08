Svenske pågrepet med håndgranater i København

Mannen ble pågrepet sent tirsdag kveld og skal fremstilles for varetektsfengsling onsdag formiddag.

Svensken var i besittelse av to håndgranater da han ble pågrepet i Tingbjerg i København, ifølge politiet i den danske hovedstaden.

Påtalemyndigheten vil be om at fengslingsmøtet holdes for lukkede dører. Bilder fra stedet viser at bombeeksperter og hundepatruljer bisto politiet under pågripelsen.

25-åringen er blant en rekke svenske statsborgere som i sommer er pågrepet og siktet for forbrytelser begått i nabolandet. Tirsdag ble en 21-årig svensk mann pågrepet i Sverige på begjæring fra dansk politi. Det er ikke opplyst hva han er siktet for.

Lørdag ble en kvinne og en mann, begge 24-åringer fra Sverige, varetektsfengslet fram til 2. september. De er siktet for drapsforsøk på en eller flere personer etter å ha detonert en håndgranat i en kiosk på Østerbro i København.

Siden april har det vært minst tolv kriminalepisoder der dansk politi mener svensker er involvert. Hendelsene har fått Danmark til å skjerpe grensekontrollen til Sverige. Det betyr blant annet at dansk politi skal øke tilstedeværelsen i tog som kommer fra Sverige til Danmark.

