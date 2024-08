Putin: – Ukraina forsøker å skaffe seg bedre utgangspunkt for forhandlinger

– Men hva slags forhandlinger kan det bli snakk om med folk som skyter mot sivile, spør Putin retorisk i en videooverført tale.

Han mener også at Ukraina med dette forsøker å forsinke Russlands framgang andre steder ved frontlinjen, som i Donbas, og at ukrainernes mål er å krenke og så splittelse i det russiske samfunnet.

– De ukrainske styrkenes tap er stadig mer dramatiske for dem, deriblant i de mest kampklare enhetene – enheter som fienden har overført til våre territorier, sa Putin da han mandag deltok på et møte med sikkerhets- og forsvarstopper i Moskva.

Ifølge Putin har ikke Ukraina klart å destabilisere situasjonen i Russland, slik han mener de forsøker å gjøre. I stedet har angrepet ført til at enda flere russiske frivillige har meldt seg til tjeneste ved fronten, hevder han.

Han varsler at Russland vil komme med det han kaller et «verdig svar», og at de «utvilsomt vil oppnå alle sine mål».

Den ukrainske operasjonen på russisk territorium startet forrige tirsdag og er den mest omfattende ukrainske offensiven på to år. Mandag opplyste guvernøren i Kursk at ukrainske styrker har tatt kontroll over 28 bebodde steder i fylket og at de har rykket 12 kilometer fram på russisk territorium.

Ukrainske medier meldte søndag at ukrainske styrker også har tatt seg inn i Belgorod ikke langt fra den ukrainske storbyen Kharkiv.

