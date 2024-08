Zelenskyj: – Kursk-angrep skal legge press på Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en tale søndag bekreftet Volodymyr Zelenskyj for første gang at ukrainske styrker har gått over grensen og inn i Kursk-regionen.

– I dag har jeg mottatt flere rapporter fra øverstkommanderende Oleksandr Syrskyj om frontlinjene og innsatsen for å presse krigen over på den angriperens territorium. Ukraina viser at vi kan skape rettferd og utøve det presset som trengs mot den angripende parten, sa Zelenskyj i sin daglige videotale søndag kveld.

Militære analytikere sier angrepet over grensen har tatt russerne på sengen. Myndighetene på russisk side har evakuert mange av innbyggerne i regionen og innført strenge sikkerhetstiltak.

Russland har kalt offensiven «barbarisk» og sier den ikke gir mening militært sett. Også flere av Ukrainas allierte har lurt på hva ukrainerne ønsker å oppnå med å gå inn på russisk territorium.

På det meste har de ukrainske styrkene okkupert noen titall kvadratkilometer på russisk side, mens Russland okkuperer over 100.000 kvadratkilometer av Ukrainas territorium.

Streiftoget over grensen er den mest omfattende ukrainske inntrengningen i Russland siden landets fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. Ifølge BBC sier det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet ukrainske styrker nær byene Tolpino og Obsjtsjy Kolodez, som ligger henholdsvis 25 og 30 kilometer inn på russisk side av grensen.

