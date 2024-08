Flom i sultrammede Sudan – vanskelig å levere nødhjelp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kraftig regn og oversvømmelser rammer minst 73.000 sudanere, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA). Blant dem har over 21.000 blitt fordrevet og 14.300 har fått hjemmene sine ødelagt.

– De humanitære behovene i regionen er av episke proporsjoner, heter det i en uttalelse fra UNCHR.

Blant annet kommer ikke bistanden fram til flyktningleiren Zanzam i Nord-Darfur, der hundretusener av mennesker har søkt tilflukt fra de pågående kampene i regionen.

Hungersnød

Store deler av Sudan har lidd under en humanitær krise siden det brøt ut krig i fjor mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen etter et statskupp i landet.

Den verste volden har vært i Nord-Darfur og Darfur, der også svært mange mennesker er fordrevet fra hjemmene sine.

En FN-rapport om sult fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC) konkluderte i juli at det var sannsynlig at deler av Nord-Darfur, deriblant flyktningleiren Zanzam, led av hungersnød.

Rundt 320.000 mennesker antas å ha blitt fordrevet fra byen El Fasher i Nord-Darfur siden april, ifølge IPC, hvorav minst 150.000 antas å ha flyktet til Zanzam-leiren. På kun noen uker har befolkningen der økt til mer enn én halv million mennesker.

Uværet fortsetter

Kraftig regn har ført til stigende flomvann i deler av Sudan den siste uken, og det er ventet mer uvær de kommende dagene.

Sudanske medier meldte onsdag at minst 34 mennesker hadde mistet livet i flomvannet i den nordlige byen Abu Hamad. Myndighetene har ikke offentliggjort hvor mange som har dødd på landsbasis som følge av oversvømmelsene.

Et redningsteam fra den sudanske Røde Halvmåne har konkludert med at minst 3000 hjem er ødelagt av flom i Abu Hamad. Ifølge Darfur Network for Human Rights var det kraftig regn i byen i mer enn ti timer i strekk.

– Alle husene våre er kollapset. Mine har blitt totalt ødelagt. Vi sitter på gaten uten noen steder å gå, forteller Umm Ayman Zakarya Adam, som bor i Abu Hamad, men har mistet alt i flommen.

Sudans meteorologiske institutt utstedte onsdag farevarsel for kraftig regn og tordenvær til og med 13. august, inkludert i hovedstaden Khartoum, Gezeira og Nord-Darfur.

Frykter kolerautbrudd

– Faren min døde i flommen, forteller en gråtkvalt Amna Hussein, som har søkt tilflukt i et telt for internflyktninger i Kassala, en delstat ved grensen til Eritrea.

Myndighetene i Kassala sendte fredag en bønn til det internasjonale samfunnet om hjelp til å redde flomofre. Der het det at «tusenvis av mennesker har blitt berørt av flommene som har ødelagt mange hjem».

Til tross for at myndighetene har sprayet insektmiddel ved flyktningleirene i Kassala, forverrer store fluesvermer leveforholdene til de fordrevne der.

En lege i Kassala, som uttalelser seg anonymt til AFP, forteller om stadig flere tilfeller av diaré blant barn. Helsearbeidere sier det kan være et tegn på en økning av kolera, en akutt tarmsykdom myndighetene har slitt med å få bukt med siden krigsutbruddet.

Sykdommen har svært høy dødelighet om den ikke blir behandlet. Smitte skjer vanligvis gjennom forurenset drikkevann og matvarer.

Økt risiko

Hvert år mellom mai og oktober topper vannstanden seg i Nilen, ofte kombinert med styrtregn, noe som stadig fører til flom. Tidligere har slike flommer ødelagt både hjem og infrastruktur, og kostet flere mennesker livet både direkte og som konsekvens av smitte vannbårne sykdommer.

Konsekvensene er ventet å bli enda verre i år etter nesten 16 måneder med krig i Sudan som har fordrevet millioner av mennesker til utsatte flomområder.

I Wadi Halfa i Nord-Sudan nær grensen til Egypt er rundt 3000 hjem og helseinstitusjoner alvorlig skadet i flom, ifølge lokale myndigheter.

– Jeg snakker med dere fra en bakketopp der familien min og flere titalls andre søkte ly i går kveld etter å ha blitt fullstendig omringet av stigende vann, forteller innbygger i Wafe Halfa Mohammed Othman på telefon til AFP mandag.

– Det er alt vi kan gi

I byen Aroma, rundt 40 kilometer øst for Kassala, har flomvannet steget over en rekke hustak. Hjelpearbeidere har advart om at regntiden kan isolere hele regioner i Sudan og gjøre hjelpearbeidet enda vanskeligere enn det allerede er.

– Noen har blitt fordrevet tre eller fire ganger siden starten av konflikten. De har mistet eiendelene sine, inkludert matrasjoner, sier talsperson Olga Sarrado i UNCHR.

– De står overfor betydelige utfordringer med å få tak i rent vann og tilgang på sanitæranlegg, noe som øker risikoen for vannbårne sykdommer, sier hun.

Vest for Kassala strekker hvite telt seg over fem kvadratkilometer.

– Disse teltene beskytter oss ikke mot regnet, sier Fathiya Mohammed, en fordrevet mor som forgjeves prøver å tenne et bål til tross for fuktigheten.

Som andre i hennes situasjon, regner Mohammed kun med å få et måltid om dagen, noe hun får tildelt av frivillige hjelpearbeidere.

– Vi vet det ikke er nok, men det er alt vi kan gi, sier en frivillig.

