Palestinske barn på flukt lider av lus, skabb og utslett

En jevn strøm av gråtende barn og bekymrede foreldre strømmer inn på hudklinikken ved Nasser-sykehuset i Khan Younis.

En liten jente med blå sløyfe i håret hulker mens moren hennes viser en hudlege hvordan de røde og hvite flekkene som dekker ansiktet hennes, har spredt seg til halsen og brystet.

En annen mor løfter klærne til den lille gutten sin for å avsløre utslett på ryggen, rumpa, lårene og magen hans. På håndleddene hans er det åpne sår fra at han desperat har klødd på utslettene.

En far løfter datteren sin opp på en pult slik at legen kan undersøke sårene på leggene hennes.

Tusenvis rammet

Palestinske helsemyndigheter advarer om at hudsykdommer florerer i Gaza. Årsaken, sier de, er de forferdelige forholdene i de overfylte teltleirene som huser hundretusener av palestinere som er tvunget på flukt fra sine egne hjem.

Samtidig steker sommersola, og Gazas sanitæranlegg er totalt ute av drift som følge av krigføringen. Flere steder flyter kloakkvann åpent i gatene.

Leger prøver desperat å behandle over 103.000 tilfeller av lus og skabb og 65.000 tilfeller av hudutslett, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Blant Gazas befolkning på rundt 2,3 millioner er det registrert over 1 million tilfeller av akutte luftveisinfeksjoner siden krigen mellom Israel og Hamas startet 7. oktober i fjor. I tillegg er det registrert over én halv million tilfeller av akutt diaré og over 100.000 tilfeller av gulsott, ifølge FNs utviklingsprogram.

Sand, insekter og søppel

Renslighet er umulig i de falleferdige teltene som står spredt tett i tett over lange strekninger på det palestinske territoriet. Teltene er i utgangspunktet kun lagd av tepper og plastposer som er hengt over slitne trerammer.

– Det er ingen sjampo, ingen såpe, sier Munira al-Nahhal, som bor i et telt på sanddynene utenfor Khan Younis.

– Vannet er skittent. Alt rundt oss er sand, insekter og søppel, sier hun.

I familiens telt bor generasjonene sammen. Flere av barnebarna hennes har stygge utslett på kroppen. En liten gutt står og klør på de røde flekkene på magen.

– Ett barn får utslett, og så sprer det seg til dem alle, sier al-Nahhal.

Palestinerne som bor i teltleiren, forteller at det er nesten umulig å få tak i rent vann. Noen vasker barna sine i saltvann fra Middelhavet. Men med krigen er sjøen blitt sterkt forurenset.

I tillegg må folk bruke de samme klærne dag etter dag til de omsider klarer å få vasket dem og umiddelbart må bruke dem igjen. Det er fluer overalt. Barna leker på søppelstrødde strender.

– Først var det flekker på ansiktet hennes. Så spredte det seg til magen og armene og over hele pannen. Og det gjør vondt. Det klør. Og det er ingen behandling. Og om det finnes behandling, så har vi ikke råd til det, sier Shaima Marshoud med datteren sin ved siden av seg.

Sliter med å levere nødhjelp

På ti måneder har mer enn 1,8 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere blitt fordrevet fra sine egne hjem. Flere av dem har måttet flykte gjentatte ganger for å unnslippe de israelske angrepene.

De aller fleste av dem bor nå i et overfylt område på rundt 50 kvadratkilometer langs Gazas kyst, omgitt av sanddyner og jorder, der det er lite vann og nesten ikke fungerende kloakksystemer.

Tjenestepersoner i FN bekrefter at befolkningen får utdelt svært lite humanitærhjelp, inkludert såpe, sjampo og medisiner, som følge av den israelske krigføringen og en generell lovløshet i Gaza, som gjør det for farlig for hjelpearbeidere å bevege seg i området.

Den israelske regjeringen har sagt de skal fortsette å angripe det palestinske territoriet til de har ødelagt Hamas, som sto bak angrepet mot Israel 7. oktober i fjor som tok livet av rundt 1200 israelere og førte til at 250 ble bortført. Etter ti måneder har over 39.000 palestinere blitt drept i den israelske krigføringen i Gaza, de fleste av dem sivile, ifølge Gazas helsedepartement.

– Kritisk

– Systemet for å håndtere avfall har kollapset, forteller Chitose Noguchi, nestleder for FNs utviklingsprogram i de palestinske områdene.

En ny FN-rapport slår fast at det er umulig å nå fram til de to søppelfyllingene på Gazastripen som var i bruk før krigen.

FN har tilrettelagt for ti nye steder for søppeltømming, men ifølge Noguchi har det oppstått mer enn 140 uoffisielle søppelplasser. Noen av dem har blitt gigantiske søppelfjell der det ligger både avfall og menneskelige levninger.

– Folk bor i telt like ved søppelfyllingene, noe som er svært kritisk med tanke på helsekrisen som utspiller seg i Gaza, sier Noguchi.

Alvorlige tilfeller

Hudlege Nassim Basala sier det kommer 300 til 500 mennesker med hudsykdommer til Nasser-sykehuset hver dag. Etter Israels seneste evakueringsordre har enda flere mennesker stimlet sammen på jordene utenfor Khan Younis, der det florerer av insekter om sommeren.

Skabb og lus sprer seg i epidemiske proporsjoner, sier han, men andre sopp-, bakterie- og virusinfeksjoner, samt parasitter, løper også løpsk blant befolkningen.

At det er så mange mennesker som trenger helsehjelp samtidig, utgjør i seg selv en risiko, ifølge Basala.

For eksempel kan brennkopper, en bakteriell infeksjon som lett kan behandles med kremer, bli alvorlig om det ikke tas grep. I enkelte tilfeller har pasienter først kommet til legen når brennkoppene har spredt seg og rammet nyrene. Det har ført til tilfeller av nyresvikt, ifølge Basala. I tillegg, når folk klør på utslettene og det blir åpne sår, kan de igjen bli infisert som følge av de dårlige hygieniske forholdene.

Basala sier de sliter med å få tak i nok kremer og salver på sykehuset, der lagrene er i ferd med å tømmes.

Utrøstelige barn

Barn er mest berørt av hudsykdommene, men voksne rammes også.

En mann som har kommet til sykehusets hudklinikk, tar av seg de skitne skoene sine for å vise de smertefulle sårene som har spredt seg fra føttene og oppover anklene. En kvinne holder opp hendene sine som er røde og sprukne.

Mohammed al-Rayan, som bor i et telt utenfor Khan Younis, sier flere av barna hans har utslett og røde prikker på kroppen og at han har tatt dem til legen.

– De gir oss kremer, men det hjelper ikke når vi ikke får vasket dem. Du tar på kremen, det blir bedre, men neste dag kommer det tilbake, sier han.

Foreldre sliter med å trøste barn som lider av de smertefulle sykdommene som ikke vil forsvinne.

Veslejenta til Manar al-Hessi, Sham, gråter mens hun får smurt krem på pannen og brystet som er dekket av skorper, sår og utslett.

– Det er fryktelig, sier al-Hessi.

– Det er alltid fluer i ansiktet hennes. Hun går på toalettet og blant søppel, og bakteriene havner på hendene hennes. Det er så enormt skittent.

