Far og sønn drept i angrep ved Kyiv: – Nok et overlagt terrorangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet skjedde natt til søndag, rett øst for hovedstaden Kyiv. En video fra stedet viser redningsarbeidere som gravde seg gjennom bygningsrester i mørket og løftet opp det døde barnet.

En gutt i tenårene og to andre personer ble såret i angrepet. Ifølge nødetatene ble et bygg i forstaden Brovary truffet av rester av en rakett som ble skutt ned.

– Et terrorangrep

– I henhold til foreløpig informasjon brukte russerne et nordkoreansk missil i dette angrepet. Nok et overlagt terrorangrep på Ukraina, skriver Zelenskyj på meldingstjenesten X.

Ifølge presidenten har Russland sendt 30 raketter og over 800 såkalte glidebomber mot Ukraina i løpet av én uke.

Samtidig opplyser Ukrainas luftforsvar at ukrainske styrker skjøt ned 53 av 57 russiske kampdroner som ble sendt inn i landet natt til søndag. I tillegg skal russerne ha brukt til sammen fire nordkoreanske raketter.

Les også: Russland varsler kraftig svar på ukrainsk offensiv

Kamper i Kursk

Samtidig som Ukraina igjen angripes, er ukrainske styrker i gang med en offensiv inne på russisk territorium, i fylket Kursk.

Her sier fungerende guvernør Aleksej Smirnov at 13 mennesker er såret etter å ha blitt truffet av rester fra en nedskutt ukrainsk rakett. Tilstanden til to av de skadede skal være alvorlig.

Ifølge Russlands forsvarsdepartement ble 14 ukrainske droner og fire ballistiske raketter skutt ned i Kursk i løpet av natten. Også i flere andre russiske fylker skal ukrainske droner ha blitt avskåret.

Les også: Ukrainsk kilde: Flere tusen soldater deltar i offensiven i Russland

Les også: Nye angrep på russisk territorium: – Dreier seg om å ta krigen hjem