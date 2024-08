Banksy bekrefter å stå bak gatemaleri på politiboks i London

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Verket, som viser svømmende fisker, er angivelig laget med gjennomskinnelig spraymaling på politiboksens glassvinduer.

Gatemaleriet er dermed det sjuende verket med dyretema som den hemmelighetsfulle gatekunstneren Banksy lager, men skiller seg også fra hva artisten har malt tidligere.

Fra før de siste dagene er det blitt malt mørke silhuettbilder av blant annet en ulv, en geit og elefanter ulike steder i den engelske hovedstaden. Det nye har en sterk blåfarge.

På grunn av stilendringen trodde politiet først ikke at det var Banksy som sto bak. Men Banksy har selv bekreftet at det er han som står bak via sin Instagram-konto.

En politibetjent forteller til nyhetsbyrået PA at de ble bedt om å undersøke maleriet nærmere etter at det ble plukket opp på overvåkingskameraer.

– Vi er klar over et kriminelt skadeverk utført på en politiboks tilhørende London by i Ludgate Hill, sier detektivinspektør Andy Spooner i London-politiet.

