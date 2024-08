WHO sender 1 million poliovaksiner til Gaza

– Vi sender over en million vaksiner, som skal gis i de kommende ukene, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Det er foreløpige ikke funnet kliniske tilfeller av polio på Gazastripen, men helsedepartementet i Gaza erklærte en epidemi i det krigsherjede territoriet i juli og la skylden på Israels krigføring. WHO jobber med en vaksinasjonskampanje etter at viruset ble påvist i kloakken i regionene Khan Younis og Deir al-Balah, sier poliospesialist Hamid Jafari i WHO på pressekonferansen. Han sier viruset kan ha vært i omløp siden september

Selv om det er vaksiner tilgjengelig til en halv million barn, er leveranse og distribusjon i Gaza vanskelig på grunn av den begrensede bevegelsesfriheten i området.

– Vi trenger en våpenhvile, om det så bare er en midlertidig våpenhvile for å gjennomføre en vellykket kampanje. Ellers risikerer vi at viruset sprer seg videre og kan krysse grenser, sier WHOs regiondirektør Hanan Balkhy.

Barn under fem år er mest sårbare for virussykdommen, som kan skade nervesystemet og føre til lammelser. Barn under to år er særlig utsatt fordi vanlige vaksinasjonsprogrammer er blitt forstyrret som følge av krigen, som har pågått i ti måneder.

På verdensbasis er antall tilfeller av poliomyelitt redusert med 99 prosent siden 1988 takket være massevaksinasjonskampanjer. Det jobbes fortsatt for å utrydde sykdommen helt.

