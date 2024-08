Én omkommet og flere alvorlig skadet i hotellkollaps i Tyskland

Politiet kom med en oppdatering om situasjonen ved hotellet tidlig onsdag morgen. Arbeidet ved ulykkesstedet beskrives som ekstremt krevende.

– Nødetatene kan bare ta seg inn i bygningen med aller største aktsomhet, opplyser politiet.

Tidligere sa politiets innsatsleder på stedet at de hadde fått kontakt med seks av de ni personene i det delvis sammenraste hotellet, meldte kringkasteren SWR (Südwestrundfunk).

To etasjer kollapset

Hotellet ligger i den lille feriebyen Kröv i distriktet Bernkastel-Wittlich i delstaten Rheinland-Pfalz, nær grensen til Luxembourg.

Det var ved 23-tiden tirsdag kveld at en takgavl falt ned slik at to etasjer kollapset på den ene siden av bygningen. Vitner meldte om et høyt smell og en stor støvsky.

14 personer befant seg i hotellet da hendelsen skjedde. Fem av dem skal ha kommet seg ut av bygningen uskadd, ifølge Bild.

En av dem har fortalt at han var på toalettet da gulvet kollapset. Flere gjester blir tatt hånd om av helsevesenet, opplyser politiet.

Brukte droner

Et stort antall redningsmannskaper rykket ut til stedet, og en hundepatrulje var også på plass. Men brannvesenet opplyste at de ikke kunne sende folk inn i bygningen på grunn av fare for at mer av bygget kan kollapse.

I mellomtiden ble det utplassert målere for å undersøke om det fortsatt var bevegelser i bygningen, og brannvesenet tok i bruk droner i et forsøk på å komme tettere på bygningsmassen.

Ifølge SWR har politiet evakuert 31 personer fra nærliggende bygninger.

