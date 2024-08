Hizbollah-lederen varsler kraftig svar på Israels drap på ledere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hizbollah kommer også til å svare, og svaret vil bli kraftig, sier Nasrallah i en videotale tirsdag.

Hizbollahs militære leder Fuad Shukr ble drept i et israelsk angrep sør i Libanons hovedstad Beirut tirsdag i forrige uke, og Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh ble drept under et besøk i Irans hovedstad Teheran dagen etter.

Statsminister Benjamin Netanyahu har gått langt i å bekrefte at Israel sto bak drapene på de to lederne.

– Israel har utsatt fiendene for et knusende slag, sa han.

– Ingen, verken i Libanon eller utenfor, kan be oss om å se på det israelske angrepet mot Beiruts sørlige forstad som et ordinært angrep, sier Nasrallah.

– Vårt svar vil komme, sier han.

En rekke land har oppfordret partene til å avstå fra ytterligere opptrapping, men Hizbollah-lederen avviser dette.

– Hvordan kan verdenssamfunnet be Hizbollah om å vise tilbakeholdenhet når det samtidig lar Israels statsminister drepe palestinske kvinner og barn uten å fordømme det, sier han.

