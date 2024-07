Kilder: Biden innså at muligheten for seier forsvant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjedde etter to døgn med smertefull gjennomgang av velgerdata som viste at «veien til seier var i ferd med å bli stengt», opplyser to kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Så sent som kvelden før skal den sittende presidenten ha fortalt sine medarbeidere at han ville fortsette valgkampen og kjempe mot republikaneres kandidat Donald Trump i november.

En kilde sier at «budskapet var å fortsette med alt, full fart framover».

Etter å ha fordøyd informasjon skal Biden ha ombestemt seg. Han samlet sentrale medarbeidere i Det hvite hus og i valgkampstaben til en samtale rett før klokka 13.45 søndag ettermiddag lokal tid. Det var svært kort tid før han kunngjorde avgjørelsen i et åpent brev – klokka 13.46.

– Han leste brevet for oss og ville at vi skulle forstå hva han tenkte. Han fortalte at han hadde strevd med det i de siste 48 timene, sier en ikke navngitt tjenesteperson til Reuters.

