FN: UNRWA-ansatte kan ha deltatt i angrepet mot Israel 7. oktober, ni ansatte er avsatt

FNs interne tilsynsorgan (OIOS) har gransket Israels påstand om at ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) deltok i det Hamas-ledede angrepet der nærmere 1200 israelere ble drept.

19 ansatte er gransket, og OIOS konkluderer med at det for ni av dem foreligger beviser som tyder på at de kan ha vært involvert i angrepet.

– Det er i UNRWAs interesse å avslutte ansettelsesforholdet til disse personene, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær mandag.

For ni andre foreligger det ikke tilstrekkelige beviser for at de var involvert, mens det ifølge OIOS foreligger beviser for at én av de 19 ikke var involvert.

