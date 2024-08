Siktet 17-åring varetektsfengslet etter knivangrepet i Nord-England

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En domstol i Liverpool bestemte at 17-åringen skal sitte i varetekt i ungdomsfengsel. Han ble først fremstilt torsdag morgen, men saken ble overført til en høyre rettsinstans i samme bygning for et nytt møte, melder BBC.

Tre barn døde som følge av angrepet, som skjedde under en yoga- og dansetime for barn.

Torsdag opplyser Alder Hey sykehus at to barn som ble lagt inn med skader etter angrepet, er skrevet ut. Tilstanden til de fem barna som fortsatt er innlagt, er stabil.

Også to voksne ble skadet i angrepet i Southport mandag formiddag.

