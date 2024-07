Sammenstøt under Southport-demonstrasjon i London

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Demonstrasjonen «Enough is enough» («nok er nok») ble holdt i regi av høyreekstreme som hadde fått godkjenning på forhånd.

Noen få hundre demonstranter møtte opp for å delta i protesten på Whitehall, like ved Downing Street, onsdag kveld. Etter hvert støtte demonstranter sammen med opprørspoliti. Minst én person ble pågrepet, melder Sky News.

Folkemengden ropte «redd barna våre», «stopp båtene» og «Rule Britannia» mens de prøvde å bevege seg utenfor området der de hadde fått tillatelse til å protestere, og det ble kastet brennende gjenstander i retning Downing Street og mot en statue av Winston Churchill, skriver The Independent.

Et døgn tidligere ble fire personer pågrepet under protester i Southport, der høyreekstreme kastet murstein og flasker utenfor en moské.

Politiet har sagt at tirsdagens demonstrasjon i Southport var et resultat av løgner, desinformasjon og falske opplysninger i sosiale medier knyttet til gjerningsmannen i mandagens knivangrep i Southport i Nordvest-England, der flere barn ble drept. Blant annet ble det hevdet at gjerningsmannen var asylsøker.

En 17 år gammel gutt, født i Cardiff i Wales, er varetektsfengslet, mistenkt for drap og drapsforsøk, etter knivangrepet. Politiet har ikke navngitt ham fordi han er mindreårig.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller